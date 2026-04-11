Isabela Garcia mostra clique raro com a filha - Reprodução / Instagram

Isabela Garcia mostra clique raro com a filhaReprodução / Instagram

Publicado 11/04/2026 09:30 | Atualizado 11/04/2026 12:23

Rio - A atriz Isabela Garcia, de 58 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (11), um clique raro ao lado da filha, a estilista e artista plástica Gabriella Garcia, de 33. Discreta em relação a vida pessoal, a veterana encantou os seguidores com o registro.

"Minha filha Gabriella que faz os ensaios mais lindos do mundo, me convidou pra eternizarmos um momento especial de nós duas", escreveu a atriz na legenda da publicação, ao mencionar a equipe que trabalhou nos bastidores, como fotógrafo, estilista e mais.

Nos comentários, o post recebeu muitos elogios. "Essa dupla! Tão, tão lindas", exaltou uma admiradora. "Uau. Que lindas", disse uma usuária do Instagram. "Maravilhosas", opinou um seguidor. "Deusas", expressou outra pessoa. "Perfeitas", disse outra pessoa.

Gabriella é fruto da relação da atriz com o fotógrafo André Wanderley. Isabela também é mãe de João Pedro, de 37, do relacionamento com o ex-baterista do Legião Urbana, Marcelo Bonfá; e dos gêmeos Bernardo e Francisco 20, com o ator Carlos Thiré.

Isabela vai retornar para a TV Globo com a novela das 21h "Quem Ama Cuida", com estreia prevista para maio deste ano. A atriz estava afastada da emissora desde "O Sétimo Guardião" (2018). Neste ano, a artista interpretou a personagem Genoveva no folhetim "Dona Beja", da HBO Max.