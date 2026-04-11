Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamentoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/04/2026 12:18

Rio - Viih Tube, de 25 anos, e Eliezer, de 36, convidaram a governanta da família, Leinha, para ser madrinha de casamento. Através das redes sociais, nesta sexta-feira (10), os influenciadores digitais compartilharam um vídeo em que surpreenderam a funcionária e amiga com o convite.

fotogaleria

O casal preparou um jantar para todos os padrinhos e madrinhas. "Ela [Leinha] está achando que veio para trabalhar. O que ela não imagina é que ela vem como madrinha", contou o ex-BBB.

No momento da surpresa, a empresária entregou uma caixa para Leinha: "Eu queria que você abrisse. Atrás dessa pulseira tem um negocinho escrito", disse Viih. Ao ver presente escrito: "Para minha querida madrinha", a governanta foi às lágrimas. Ela, então, abraçou o casal. "A gente te amo muito", declarou a influenciadora. "Também amo vocês", retribuiu a governanta, que contou que já pensou em sair do trabalho:

"Deus sabe de todas as coisas. Passamos por muitas coisas. E teve algumas que eu não soube lidar, que aprendi bastante com vocês. [...] Pensei em sair. [...] Não foi nada a ver com vocês [Viih e Eliezer]. É porque trabalhar com muita gente não é fácil".

A ex-BBB brincou com o fato da cor do vestido das madrinhas ser terracota, cor que Leinha não gosta: "Ela odeia". "Vocês sabem que eu não tenho dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus", falou a madrinha, aos risos. "Vai dar presente, está doida? Eu já tenho tudo. Ninguém vai dar nada. Se der, eu vou doar", falou Viih. "Eu vou dar um presente muito bom para vocês. Uma oração", disse a amiga do casal.

Viih e Eliezer comentaram o motivo da decisão, ressaltando a importância de Leinha, que trabalha para eles desde o início do relacionamento, há cerca de 5 anos. "A primeira madrinha do nosso casamento. Leinha está na nossa vida desde o começo do nosso relacionamento, acompanhou tudo, as fases boas, as ruins e sempre esteve por nós".

"Ela cuida de nós, do nosso lar e do nosso relacionamento. Não poderia ser diferente, não tinha como ela não fazer parte desse momento ou fazer parte de outra maneira. Com muito amor, para nossa madrinha Leinha".

Viih Tube e Eliezer irão oficializar a união em cerimônia religiosa em agosto deste ano. O casal está empenhado com os preparativos para o grande dia e tem compartilhado alguns detalhes nas redes. Eles - que iniciaram o relacionamento em agosto de 2022 - já são casados no civil desde março de 2023. Os ex-BBBs são pais de Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1 ano e 5 meses.