João Augusto relembra Gugu em data que marcaria 67 anos do apresentadorReprodução Instagram

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Rio - A data que marcaria os 67 anos de Gugu foi lembrada pelo filho, João Augusto, nesta sexta-feira (10). Pelas redes sociais, o jovem publicou uma homenagem ao apresentador, que morreu em 2019.
Na publicação, João reuniu imagens antigas ao lado do pai, relembrando momentos da infância em família. Ao escrever sobre a saudade, ele foi direto: "Feliz aniversário, papai! O tempo passa… Te amamos para sempre!!".
Gugu morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos. Desde então, o primogênito tem buscado manter viva a memória do apresentador, enquanto inicia sua trajetória profissional na mesma área.
Recentemente, João Augusto passou a integrar a equipe da Record TV, onde o pai construiu parte de sua carreira. Ele deve participar do programa Domingo Espetacular.
Além dele, o apresentador também deixou as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 21 anos, fruto do relacionamento com Rose Miriam Di Matteo.
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João Augusto relembra Gugu em data que marcaria 67 anos do apresentador
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