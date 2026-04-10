João Augusto relembra Gugu em data que marcaria 67 anos do apresentador - Reprodução Instagram

João Augusto relembra Gugu em data que marcaria 67 anos do apresentadorReprodução Instagram

Publicado 10/04/2026 21:03 | Atualizado 10/04/2026 22:51

Rio - A data que marcaria os 67 anos de Gugu foi lembrada pelo filho, João Augusto, nesta sexta-feira (10). Pelas redes sociais, o jovem publicou uma homenagem ao apresentador, que morreu em 2019.

Na publicação, João reuniu imagens antigas ao lado do pai, relembrando momentos da infância em família. Ao escrever sobre a saudade, ele foi direto: "Feliz aniversário, papai! O tempo passa… Te amamos para sempre!!".

Gugu morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos. Desde então, o primogênito tem buscado manter viva a memória do apresentador, enquanto inicia sua trajetória profissional na mesma área.

Recentemente, João Augusto passou a integrar a equipe da Record TV, onde o pai construiu parte de sua carreira. Ele deve participar do programa Domingo Espetacular.

Além dele, o apresentador também deixou as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 21 anos, fruto do relacionamento com Rose Miriam Di Matteo.