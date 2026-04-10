Monica Carvalho lamenta morte do pai e presta homenagem: 'Meu herói' - Reprodução Instagram

Monica Carvalho lamenta morte do pai e presta homenagem: 'Meu herói'Reprodução Instagram

Publicado 10/04/2026 19:05 | Atualizado 10/04/2026 19:08

Rio - Monica Carvalho usou as redes sociais para comunicar a morte do pai, Sérgio do Carmo Carvalho, que faleceu aos 81 anos nesta sexta-feira (10). Ao compartilhar a notícia, a atriz fez um desabafo emocionado e relembrou a relação com o familiar. Reservada em relação à vida pessoal, a artista não informou a causa da morte.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram, em que Monica compartilhou uma foto antiga do pai, que não era uma figura pública. Na legenda, ela escreveu: "Pai, você foi meu herói, meu vilão e meu herói novamente. Sempre te admirei, respeitei e principalmente, te amei e amarei para sempre. A luta foi grande, meu herói. Sérgio do Carmo Carvalho, 26/02/1945 a 10/04/2026. Que Jesus te receba em seus braços".

A publicação recebeu diversas mensagens de apoio de fãs e amigos. Entre elas, a apresentadora Daniela Albuquerque comentou: "Amiga, meus sentimentos. Que Deus amenize essa dor". A jornalista Cíntia Lima também se manifestou: "Sinto muito, querida". Seguidores da atriz deixaram mensagens de solidariedade, desejando força e fé neste momento.