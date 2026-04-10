Monica Carvalho lamenta morte do pai e presta homenagem: 'Meu herói'Reprodução Instagram
Monica Carvalho lamenta morte do pai e presta homenagem: 'Meu herói'
Artista compartilhou mensagem nas redes sociais após a morte de Sérgio do Carmo Carvalho, aos 81 anos
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