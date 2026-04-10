Fernanda Lima abriu o jogo sobre divisão de despesas com Rodrigo Hilbert - Reprodução/Instagram

Fernanda Lima abriu o jogo sobre divisão de despesas com Rodrigo HilbertReprodução/Instagram

Publicado 10/04/2026 16:05

Rio - Fernanda Lima revelou que divide as despesas com o marido, Rodrigo Hilbert, mas que ainda lida com dificuldades para trazer o assunto financeiro no relacionamento. A apresentadora abordou a questão durante o podcast "TerapiRa".

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"Parece que a gente tem vergonha de falar de dinheiro, parece que a gente tem uma insegurança de dizer quanto a gente vale. A gente divide as contas, mas de repente um pagou a mais. Sabe, você vive mais de 20 anos...Então, assim, eu acho que é um assunto que a gente precisa se apropriar mais", afirmou.

A apresentadora relembrou a criação voltada para que ela se tornasse uma mulher independente. "O meu pai me apoiava muito para eu ser autônoma. Ele sempre dizia: 'não te deslumbra, mas vai. Trabalha, constrói, junta'. Não sei, eu acho que ele me deu uma espécie de um foco que eu até falo para os meninos assim".

Fernanda falou sobre a responsabilidade após iniciar a carreira como modelo. "Eu deixei muito de ser adolescente, porque eu já estava trabalhando. E eu tinha esse foco: casa própria, viagem, línguas, o meu dinheiro, que eu meio que passei batido pela zoação da juventude, sabe? E na época eu lembro que me fazia um pouco de falta, mas eu nunca me arrependi", disse.



Ela criticou as mulheres que encaram o casamento como forma de ascender financeiramente. "É tão patético, é tão triste, porque num primeiro momento pode parecer a salvação, mas é justamente o tolimento da liberdade. Como é que pode? É isso, faz um pouco parte de como eu fui criada, assim. Tipo, minha avó casou com um homem pobre. Minha mãe casou com um homem pobre. Eu casei com um homem pobre".

"É fundamental a gente construir o nosso caminho de liberdade. E isso nos dá ferramenta pra gente poder entrar onde a gente achar que tem que entrar, sair de onde a gente achar que tem que sair, ter condições pra decidir a nossa vida, decidir o nosso rumo", acrescentou Fernanda.