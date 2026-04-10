Carolina Ferraz explicou saída do ’Domingo Espetacular’ - Reprodução/Instagram

Carolina Ferraz explicou saída do ’Domingo Espetacular’Reprodução/Instagram

Publicado 10/04/2026 21:04

Rio - Carolina Ferraz se pronunciou pela primeira vez após deixar o comando do programa "Domingo Espetacular" da Record . A apresentadora ficou à frente da atração jornalística por quase seis anos e dividia o posto com Roberto Cabrini desde janeiro do ano passado.

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"Encerro um ciclo muito importante no 'Domingo Espetacular', marcado por projetos relevantes e uma relação construída com respeito e admiração mútua. Meu muito obrigada a todos os colegas de redação, editores, produtores, cinegrafistas, redatores que me acompanharam esse período", iniciou o texto.

A artista revelou que segue trabalhando na criação de um novo projeto no canal. "Neste momento, já estou em desenvolvimento com a própria emissora de um novo projeto, em estágio avançado, que dialoga diretamente com a fase que venho construindo. Um formato que também me permite maior flexibilidade para projetos pontuais e independentes".

Carolina esclareceu a mudança na vida profissional e ressaltou que a conexão com o mercado publicitário impactou na decisão. "Após um período no jornalismo, que naturalmente exige uma condução mais institucional, entro agora em uma fase onde posso explorar de forma mais ampla minha versatilidade, com uma comunicação mais leve, próxima e espontânea. Estou livre", afirmou.

A saída da apresentadora foi anunciada na quarta-feira (8) em nota oficial divulgada pela emissora. "Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora. Sua passagem pelo programa foi marcada por entrevistas memoráveis e reportagens especiais de grande impacto", informou o comunicado.