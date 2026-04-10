Jottapê abandonou a carreira do funk em 2025

Rio - Jottapê, de 25 anos, relatou nesta sexta-feira (10) que foi internado após sofrer uma crise de ansiedade. O ex-funkeiro compartilhou uma foto na cama do hospital e atualizou os fãs sobre o estado de saúde.
"Ontem a noite tive uma crise de ansiedade muito forte que ocasionou fortes dores no peito e acabei desmaiando. O resumo de tudo é que está difícil suportar fisicamente o que eu venho passando nesses últimos anos. Não está sendo fácil, e vocês aqui não sabem de um terço do que tive que passar e o que ainda passo", desabafou. 
O cantor falou sobre o desafio de abandonar a carreira no funk. "Minha esperança está no Senhor, mas minha carne muitas vezes não entende isso. A sensação é que meu corpo está pedindo 'CHEGA'. Depois respondo todas as mensagens que vocês enviaram."
Em fevereiro de 2025, Jottapê anunciou a decisão durante show em um festival de São Paulo. “Tenho um anúncio para fazer...Isso que vocês acabaram de ver foi minha última apresentação no funk. Quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. O que eu gosto no hip-hop e no funk é o respeito que todo mundo tem por todo mundo", afirmou ele. 