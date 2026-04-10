Paolla Oliveira se arrisca no futevôleiReprodução / Instagram
Nas imagens, a artista tenta acompanhar o ritmo do jogo e demonstra bom humor diante das dificuldades naturais de quem ainda se adapta à prática. Na legenda, manteve o tom descontraído e brincou com a própria performance: “Chama no ombrinho! Tentando entrar no ritmo!”.
Para a ocasião, Paolla escolheu um visual esportivo com maiô preto e short curto na mesma cor.
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