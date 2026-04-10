Paolla Oliveira se arrisca no futevôlei - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira se arrisca no futevôleiReprodução / Instagram

Publicado 10/04/2026 14:28

Rio - Paolla Oliveira decidiu apostar em um novo desafio esportivo e compartilhou o momento com os seguidores nesta sexta-feira (10). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece na praia, testando suas habilidades no futevôlei.



Nas imagens, a artista tenta acompanhar o ritmo do jogo e demonstra bom humor diante das dificuldades naturais de quem ainda se adapta à prática. Na legenda, manteve o tom descontraído e brincou com a própria performance: “Chama no ombrinho! Tentando entrar no ritmo!”.



Para a ocasião, Paolla escolheu um visual esportivo com maiô preto e short curto na mesma cor.



Assista: