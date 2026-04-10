Yasmin Brunet posou em clique de romance com Ronald Lopes - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet posou em clique de romance com Ronald Lopes Reprodução/Instagram

Publicado 10/04/2026 20:01 | Atualizado 10/04/2026 22:54

Rio - Yasmin Brunet compartilhou no Instagram Stories fotos raras acompanhada do novo affair, Ronald Lopes, na tarde desta sexta-feira (10). Nas imagens, a ex-integrante do "BBB 24" aparece agarradinha com o empresário.

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O casal tornou público o envolvimento em dezembro do ano passado. Na ocasião, a filha de Luiza Brunet publicou um registro ao lado de Ronald em viagem para Fernando de Noronha.

Yasmin está solteira desde o término do casamento com Gabriel Medina em 2024. Antes disso, a ex-BBB se envolveu com o modelo Evandro Soldati. Os dois ficaram juntos por 8 anos, de 2012 até 2020. Segundo ela, a relação chegou ao fim após uma traição do ex-parceiro.