Juliana Paes visita templo tradicional no Japão durante viagem com o marido - Reprodução Instagram

Juliana Paes visita templo tradicional no Japão durante viagem com o maridoReprodução Instagram

Publicado 10/04/2026 18:21

Rio - Juliana Paes usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para mostrar novos momentos de sua viagem ao Japão. A atriz está no país ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, com quem vive dias de turismo em clima romântico.

Entre os registros publicados, o casal aparece em cenários conhecidos de Quioto, antiga capital japonesa. Em um dos passeios, eles visitaram o tradicional Mercado Nishiki, famoso pela venda de produtos típicos da região e bastante frequentado por turistas no centro da cidade.

Na sequência, Juliana também compartilhou fotos no templo Fushimi Inari Taisha, um dos pontos turísticos mais conhecidos do Japão. O local, que possui história milenar, atrai visitantes interessados em conhecer rituais e tradições ligadas à espiritualidade.

Nos cliques, a atriz e o marido posaram diante das estruturas marcantes do templo, que fazem parte do cenário icônico da região.