Mico Freitas, marido de Kelly Key aparece pela primeira vez após AVC - Reprodução / Instagram

Mico Freitas, marido de Kelly Key aparece pela primeira vez após AVCReprodução / Instagram

Publicado 10/04/2026 12:22

Rio - O empresário Mico Freitas falou pela primeira vez após receber alta hospitalar depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) no início da semana. Em publicações nas redes sociais, nesta sexta-feira (10), ele agradeceu o apoio do público e descreveu como foi o retorno para casa, marcado por ansiedade e insegurança.

“Passo aqui para agradecer todas as mensagens, não podia deixar de agradecer. Eu estou lendo quase todas já. Estou curtindo porque não dá para responder uma e não responder outras. Parece que não, mas essas mensagens fazem toda a diferença. Sinto-me amado, sinto-me querido”, disse.

Mico contou que segue medicado e que aguarda novos exames para avaliar a necessidade de algum procedimento. Ele também relatou preocupação durante a primeira noite fora do hospital. “Vim para casa ontem medicado, estou à espera de um outro exame para ver se eu preciso fazer alguma intervenção. A primeira noite em casa foi um pouco ansioso. Acordei algumas vezes à noite para ver se o braço mexia, se a mão mexia. E foi onde tudo aconteceu, então ainda dá aquela insegurança”.

Apesar do susto, o empresário demonstrou confiança na recuperação. “Mas graças a Deus, tudo vai ficar bem. As coisas estão andando. Logo que eu tenha mais novidades, eu vou entrar em contato com vocês. Gratidão eterna”, finalizou. Após o relato, ele apareceu em um passeio de carro ao lado da cantora para se distrair.

O episódio foi revelado por Kelly Key na última terça-feita (7) Segundo a artista, o marido apresentou fala enrolada e perda de coordenação do lado esquerdo do corpo. Ele foi levado rapidamente ao hospital, o que, de acordo com os médicos, fez diferença no atendimento.

Após exames, o diagnóstico apontou um AVC isquêmico, causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro. Mico seguiu internado em uma unidade especializada até receber alta na quinta-feira (9).

Kelly Key e Mico Freitas oficializaram a união em 2004 e estão juntos há mais de duas décadas. Eles são pais de Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de 8. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.