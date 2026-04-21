Pâmella Holanda e DJ Ivis Reprodução do Instagram

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Rio - Pâmella Holanda e DJ Ivis estão à espera da segunda filha. A novidade foi compartilhada pelo casal, que já é papai de Mel, de 5 anos, através das redes sociais, nesta segunda-feira (20). 
Na publicação, Pâmella publicou fotos da filha usando uma blusa com a frase 'best sister ever (melhor irmã de todas)'. "Oficialmente, promovida a irmã mais velha", escreveu ela na legenda. DJ Ivis comentou: "Que nossa princesa venha cheia de saúde, alegria e seja benção". 

Pâmella e DJ Ivis reataram o relacionamento no ano passado depois de um término marcado por polêmicas a acusações de violência doméstica, em 2021. Na época, ela denunciou as agressões que sofria por parte do artista e o caso repercutiu nacionalmente. No dia 14 de julho do mesmo ano, DJ Ivis foi preso. No fim de outubro, o artista foi solto após ter liberdade concedida pela Justiça do Ceará.
 