Pâmella Holanda e DJ Ivis - Reprodução do Instagram

Pâmella Holanda e DJ Ivis Reprodução do Instagram

Publicado 21/04/2026 12:23

Rio - Pâmella Holanda e DJ Ivis estão à espera da segunda filha. A novidade foi compartilhada pelo casal, que já é papai de Mel, de 5 anos, através das redes sociais, nesta segunda-feira (20).

Na publicação, Pâmella publicou fotos da filha usando uma blusa com a frase 'best sister ever (melhor irmã de todas)'. "Oficialmente, promovida a irmã mais velha", escreveu ela na legenda. DJ Ivis comentou: "Que nossa princesa venha cheia de saúde, alegria e seja benção".







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