Isabella Scherer fez ensaio gestante ao ar livre - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer fez ensaio gestante ao ar livreReprodução/Instagram

Publicado 21/04/2026 18:03

Rio - Isabella Scherer encantou os seguidores nesta terça-feira (21) ao compartilhar registros do ensaio gestante em que aparece nua. A influenciadora de 30 anos posou ao ar livre e com as mãos na barriga da segunda gravidez.

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Na legenda da publicação, a vencedora do "Masterchef" escreveu apenas o nome do bebê, que se chamará Tom.

Os cliques de Isabella Scherer chamaram atenção dos internautas e de amigas famosas. "Eu amo tanto parece até que é da minha família", disse um perfil. "A grávida mais linda", elogiou outro. "Correr pelada, o sonho de toda mãe", brincou um terceiro. "Coisa mais linda", escreveu Gabriela Medvedovsky. "Que lindeza", exaltou Giullia Buscaccio.