Isabella Scherer fez ensaio gestante ao ar livreReprodução/Instagram

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Rio - Isabella Scherer encantou os seguidores nesta terça-feira (21) ao compartilhar registros do ensaio gestante em que aparece nua. A influenciadora de 30 anos posou ao ar livre e com as mãos na barriga da segunda gravidez. 
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Isabella Scherer está grávida pela segunda vez - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer já é mãe dos gêmeos Mel e Bento - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer fez ensaio gestante ao ar livre - Reprodução/Instagram
Na legenda da publicação, a vencedora do "Masterchef" escreveu apenas o nome do bebê, que se chamará Tom. 
Os cliques de Isabella Scherer chamaram atenção dos internautas e de amigas famosas. "Eu amo tanto parece até que é da minha família", disse um perfil. "A grávida mais linda", elogiou outro. "Correr pelada, o sonho de toda mãe", brincou um terceiro. "Coisa mais linda", escreveu Gabriela Medvedovsky. "Que lindeza", exaltou Giullia Buscaccio. 
Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, a influenciadora anunciou em março que estava esperando mais um filho. "Oops... I did it again", afirmou ela, em referência à música de Britney Spears.