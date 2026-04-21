Anitta canta 'Choka Choka' na abertura do show de The Weeknd - Reprodução de vídeo

Anitta canta 'Choka Choka' na abertura do show de The Weeknd Reprodução de vídeo

Publicado 21/04/2026 08:51

Rio - Anitta abriu o show do cantor The Weeknd, nesta segunda-feira (20), no México. Na apresentação, a Poderosa cantou o hit "Choka Choka", parceria com Shakira, que faz parte do novo álbum dela, intitulado "Equilibrivm". Um vídeo do momento foi publicado pela artista no Instagram.







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Anitta também dividiu os vocais com The Weeknd durante o espetáculo dele, que faz parte da turnê "After Hours Til Dawn Stadium", em celebração a trilogia de álbuns: "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) e "Hurry Up Tomorrow" (2025). Os dois entoaram "São Paulo" e animaram o público.

