Anitta canta 'Choka Choka' na abertura do show de The Weeknd Reprodução de vídeo

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Rio - Anitta abriu o show do cantor The Weeknd, nesta segunda-feira (20), no México. Na apresentação, a Poderosa cantou o hit "Choka Choka", parceria com Shakira, que faz parte do novo álbum dela, intitulado "Equilibrivm". Um vídeo do momento foi publicado pela artista no Instagram. 
 
 
 
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Anitta também dividiu os vocais com The Weeknd durante o espetáculo dele, que faz parte da turnê "After Hours Til Dawn Stadium", em celebração a trilogia de álbuns: "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) e "Hurry Up Tomorrow" (2025). Os dois entoaram "São Paulo" e animaram o público. 
Vale lembrar que o artista canadense fará dois shows no Brasil em breve. As apresentações acontecerão no dia 26 de abril no Rio, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 30 de abril e 1º de maio, na capital paulista, no Estádio MorumBIS. Anitta se juntará ao astro nas datas. 