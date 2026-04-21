Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado - Reprodução Instagram

Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavadoReprodução Instagram

Publicado 21/04/2026 18:51

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou o feriado de Tiradentes (21) para relaxar à beira da piscina. Em publicação nas redes sociais, ela surgiu usando um biquíni cavado e chamou atenção pelo visual.