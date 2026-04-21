Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavadoReprodução Instagram

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Rio - A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou o feriado de Tiradentes (21) para relaxar à beira da piscina. Em publicação nas redes sociais, ela surgiu usando um biquíni cavado e chamou atenção pelo visual.
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Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado - Reprodução Instagram
Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado - Reprodução Instagram
Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado - Reprodução Instagram
Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado - Reprodução Instagram
Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado - Reprodução Instagram


Na legenda, resumiu o momento com simplicidade: "Sol de feriado ".

Nos comentários, os elogios não demoraram a aparecer. "Que mulher deslumbrante vc musa ", escreveu um seguidor. "Sempre solar ", comentou outra. "Maravilhosa", destacou mais um fã.

O registro mostra a apresentadora em clima de descanso, aproveitando o dia ensolarado com leveza.