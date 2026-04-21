Raquel Brito anuncia gravidez - Reprodução de vídeo

Raquel Brito anuncia gravidezReprodução de vídeo

Publicado 21/04/2026 15:12

Rio - Raquel Brito anunciou gravidez do primeiro filho em suas redes sociais, nesta terça-feira (21). A ex-participante de "A Fazenda" e irmã de Davi Brito, vencedor do "Big Brother Brasil 2024", compartilhou a novidade com os seguidores ao publicar um vídeo em que aparece junto do marido, Cleiton Souza.



Nas imagens, Raquel mostra teste de gravidez positivo e registros do ultrassom. Na legenda, ela escreveu: "Estamos grávidos". Davi comentou a postagem. "E você disse que eu ia ser o 1º, a 1ª foi você", brincou.



Mais informações acerca da gravidez da influenciadora, como o tempo de gestação e o sexo da criança, não foram divulgadas.





Assista: Vale lembrar que durante a participação de Raquel em "A Fazenda" surgiram rumores de que ela estaria grávida. A influenciadora teria precisado deixar o programa de reality após se indispor durante uma das provas do reality show. Ela, entretanto, foi diagnosticada com miocardite aguda , uma inflamação do músculo cardíaco.Assista: