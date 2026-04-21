Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atençãoReprodução Instagram
A comemoração teve decoração simples, com itens personalizados com o nome “Zé”. Nas redes, o cantor também recebeu homenagem do pai, Leonardo, que publicou fotos antigas do filho e escreveu: "Parabéns meu filho! Deus continue te abençoando e guardando sua vida. Te amo".
Zé Felipe é filho de Leonardo com Poliana Rocha. O sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme.
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