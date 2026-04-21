Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atençãoReprodução Instagram

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Rio -  O cantor Zé Felipe completou 28 anos nesta terça-feira (21) e escolheu celebrar em casa, ao lado dos filhos Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1, do antigo relacionamento com Virginia Fonseca. Em vídeo, os três aparecem cantando “parabéns”, enquanto o artista segura o caçula. O detalhe que chamou atenção foi o bolo: em vez da idade, uma vela com o número 1.
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Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atenção - Reprodução Instagram
Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atenção - Reprodução Instagram
Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atenção - Reprodução Instagram
Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atenção - Reprodução Instagram


A comemoração teve decoração simples, com itens personalizados com o nome “Zé”. Nas redes, o cantor também recebeu homenagem do pai, Leonardo, que publicou fotos antigas do filho e escreveu: "Parabéns meu filho! Deus continue te abençoando e guardando sua vida. Te amo".

Zé Felipe é filho de Leonardo com Poliana Rocha. O sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme.