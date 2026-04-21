Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atenção - Reprodução Instagram

Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atençãoReprodução Instagram

Publicado 21/04/2026 17:58

Rio - O cantor Zé Felipe completou 28 anos nesta terça-feira (21) e escolheu celebrar em casa, ao lado dos filhos Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1, do antigo relacionamento com Virginia Fonseca. Em vídeo, os três aparecem cantando “parabéns”, enquanto o artista segura o caçula. O detalhe que chamou atenção foi o bolo: em vez da idade, uma vela com o número 1.