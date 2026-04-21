Carolina Dieckmann surge com look deslumbrante - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann surge com look deslumbrante Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2026 19:15

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, deixou as curvas a mostra em fotos publicadas nas redes sociais, nesta terça-feira (21). A atriz apareceu usando um vestido longo preto e recortado que ressaltaram a boa forma dela.

fotogaleria

"sobre look, gato e vibe…", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da artista. "Que explosão de conteúdo", brincou um internauta. "Poderosa, linda, maravilhosa", elogiou outro. "É tão linda que às vezes é melhor nem tentar descrever e sim apenas ver", destacou um terceiro.