Manu Gavassi faz declaração ao noivo no Instagram - Reprodução/Instagram

Manu Gavassi faz declaração ao noivo no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 21/04/2026 16:08

Rio - A atriz e cantora Manu Gavassi publicou uma declaração ao noivo, Jullio Reis, nesta terça-feira (21). Nas redes sociais, ela compartilhou um registro com o modelo dentro de um elevador. A foto acompanhou a música "BB (Garupa de Moto Amarela)", do cantor Tim Bernardes.



"É meu feriado favorito você. Bem paulistana te dedicando Tim Bernardes", cita Manu.



Manu Gavassi, 33 anos, é natural da cidade São Paulo e Jullio Reis, 29, é do Rio de Janeiro. O casal assumiu o relacionamento no Dia dos Namorados 2021 e noivou em maio de 2024. Ainda no mesmo ano, eles anunciaram a gestação da filha, Nara. A bebê, de apenas um ano, nasceu em abril de 2025.



