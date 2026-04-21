Manu Gavassi faz declaração ao noivo no InstagramReprodução/Instagram
"É meu feriado favorito você. Bem paulistana te dedicando Tim Bernardes", cita Manu.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Manu Gavassi faz declaração ao noivo no InstagramReprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann exibe boa forma em look decotado
Atriz ganhou elogios dos seguidores nas redes sociais
Adriane Galisteu curte dia de piscina com biquíni cavado
Apresentadora aproveitou o sol e recebeu elogios dos seguidores nas redes
Isabella Scherer publica fotos nua de ensaio gestante
Influenciadora já á mãe dos gêmeos Mel e Bento
Zé Felipe comemora aniversário com os filhos e detalhe no bolo chama atenção
Cantor reuniu Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo em celebração intimista e cheia de afeto
Manu Gavassi se declara para o noivo, Jullio Reis
Atriz compartilhou registro com Jullio Reis ao som de música de Tim Bernardes
Irmã de Davi, do 'BBB', Raquel Brito anuncia gravidez
Ex- A Fazenda compartilhou a novidade através das redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.