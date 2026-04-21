Claudio Cinti - Reprodução do Instagram

Claudio CintiReprodução do Instagram

Publicado 21/04/2026 10:07

Rio - Internado há 50 dias, Claudio Cinti, conhecido pelo trabalho nos humorísticos "Zorra Total" e "Os Caras de Pau", além de participações em novelas, como "Dona de Mim", da TV Globo, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde e agradeceu o apoio financeiro que tem recebido.

"As coisas vinham evoluindo, mas devagar. Ainda estou muito inchado, o que me atrapalha na fisioterapia. Ainda não estou andando. Fico na cama, mas com fé que isso tudo vai passar. Queria agradecer vocês pelas orações, pela torcida e pelas doações que vocês fazem", disse o ator em um vídeo publicado no Instagram.

"Estou sem trabalhar desde dezembro, então as doações que vocês me mandam estão me salvando, porque as contas não param de chegar", completou Claudio, que voltou a compartilhar sua chave PIX (CPF: 842.368.417-20 Claudio Vidal Cinti).







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No fim de dezembro, Claudio realizou um transplante de rim pelo Sistema Único de Saúde (SUS) Apesar do sucesso da cirurgia, ele apresentou complicações em março deste ano e segue internado após diagnóstico de pneumonia e realizar uma traqueostomia.