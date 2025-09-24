Após reatar com DJ Ivis, Pamella Holanda rebate críticas na webFoto: Reprodução/ Redes sociais
Com direito a aparições públicas, registros carinhosos e momentos compartilhados nas redes sociais da influenciadora, tudo indica que o relacionamento foi oficialmente reatado. E como era de se esperar, as críticas não demoraram a aparecer.
Mas Pamella já está com a resposta na ponta da língua. Ao ser questionada por um seguidor se tem recebido muito hate desde que reatou com o DJ, a influenciadora disparou. "Não recebo nada, eu repreendo tudo . Só de alguém desejar o mal para outra pessoa, ela já está num péssimo lugar!", screveu, com direito a emoji de risada.
