Pai da ex-BBB Ana Clara trabalha como motorista no Rio - Foto: Reprodução/ Globo

Pai da ex-BBB Ana Clara trabalha como motorista no RioFoto: Reprodução/ Globo

Publicado 23/09/2025 19:16 | Atualizado 23/09/2025 22:22

Enquanto Ana Clara, ex-BBB e apresentadora, conquista seu espaço na TV e nos holofotes do entretenimento, seu pai, Ayrton Lima, mantém uma rotina simples e discreta como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro.

Sim, é isso mesmo. Em meio ao brilho e glamour do mundo artístico, Ayrton escolheu seguir com os pés no chão, literalmente. Pelas ruas do Rio, ele faz suas corridas com simpatia e discrição. Poucos passageiros sabem que estão sendo transportados pelo pai de uma das comunicadoras mais queridas pela Globo.

Fontes próximas à família reforçam que essa escolha reflete uma postura firme de humildade. Apesar do sucesso de Ana Clara, Ayrton, que também participou do BBB, nunca deixou de trabalhar para ajudar no sustento da casa e mostrar que fama não apaga as raízes.