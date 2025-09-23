Pai da ex-BBB Ana Clara trabalha como motorista no RioFoto: Reprodução/ Globo
Pai da ex-BBB Ana Clara vira motorista de app no Rio
Mesmo após participar do Big Brother Brasil com a filha, ele segue levando uma vida simples dirigindo no Rio de Janeiro
Mulher Abacaxi perde posto de rainha após campanha contra Virginia
Marcela Porto confirmou que saiu do cargo de rainha da escola após o abaixo-assinado contra Virginia Fonseca
Ines Brasil chora morte de JP Mantovani pensando ser Thiago Lacerda
Cantora confundiu o modelo com o ator da Globo ao se emocionar nos stories
Vini Jr. samba em gol e fãs apontam homenagem a Virgínia
Jogador do Real Madrid comemorou após rumores de affair com a influenciadora, coroada rainha de bateria da Grande Rio
CPI quer ouvir MC Poze sobre devolução rápida de carro roubado
Deputados querem entender como SUV avaliado em R$ 900 mil foi devolvido
Sem negar namoro, Virgínia entrega intimidade com Vini Jr.
A nova rainha de bateria surpreendeu ao mostrar que conhece bem a rotina do craque
