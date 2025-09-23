Marcela Porto a Mulher Abacaxi e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/09/2025 22:00

Marcela Porto, a influenciadora conhecida como Mulher Abacaxi, acabou fora da escola de samba Em Cima da Hora depois de liderar um abaixo-assinado contra a entrada de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria na Acadêmicos do Grande Rio. A polêmica mexeu com os bastidores do samba e, na última semana, a escola anunciou a extinção do cargo de rainha, deixando Marcela sem posição.

Marcela foi pega de surpresa com a decisão da escola. O anúncio oficial, feito pelas redes sociais da Em Cima da Hora, reforçou o alinhamento com a filosofia atual da agremiação, algo que chocou os seguidores da influenciadora e agitou os bastidores do samba.



Na publicação, a escola ainda convidou Mulher Abacaxi para desfilar em 2026, reconhecendo a importância da participação dela no projeto. Mas o baque foi real para Marcela, que só soube da decisão após ver prints e mensagens de fãs no Instagram.



"Estava bebendo com meu irmão quando recebi vários prints de uma publicação com a foto de uma mulher loira e a frase obrigado, Marcela Porto’. Liguei para a esposa do presidente para agradecer, dizendo que tinham colocado outra mulher na minha foto, mas que agradecia o carinho. Só aí caiu a ficha de que eu tinha sido desligada da escola", contou a influenciadora, claramente surpresa.



Mesmo com o choque, Marcela se manteve firme e evitou se abalar: "Carnaval é a dança das cadeiras, se você levar para o coração, adoece. Essa é a segunda vez que isso acontece comigo. Há dois anos, foi na União de Maricá, faltando só cinco dias para a folia", relembrou ela.