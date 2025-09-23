Marcela Porto a Mulher Abacaxi e Virginia FonsecaFoto: Reprodução/ Redes sociais
Na publicação, a escola ainda convidou Mulher Abacaxi para desfilar em 2026, reconhecendo a importância da participação dela no projeto. Mas o baque foi real para Marcela, que só soube da decisão após ver prints e mensagens de fãs no Instagram.
"Estava bebendo com meu irmão quando recebi vários prints de uma publicação com a foto de uma mulher loira e a frase obrigado, Marcela Porto’. Liguei para a esposa do presidente para agradecer, dizendo que tinham colocado outra mulher na minha foto, mas que agradecia o carinho. Só aí caiu a ficha de que eu tinha sido desligada da escola", contou a influenciadora, claramente surpresa.
Mesmo com o choque, Marcela se manteve firme e evitou se abalar: "Carnaval é a dança das cadeiras, se você levar para o coração, adoece. Essa é a segunda vez que isso acontece comigo. Há dois anos, foi na União de Maricá, faltando só cinco dias para a folia", relembrou ela.
