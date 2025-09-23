Inês Brasil confunde JP Mantovani com Thiago Lacerda - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/09/2025 21:26

Publicado 23/09/2025 21:26

A web ficou em choque com o falecimento de JP Mantovani, ex-peão de A Fazenda e marido da ex-Rouge, Li Martins, após um trágico acidente de moto em São Paulo, neste domingo (22/9). A notícia abalou fãs, amigos e colegas de reality, que prestaram homenagens nas redes sociais. Mas quem acabou viralizando, mais uma vez, foi Inês Brasil.



Em um desabafo sincero (e um tanto confuso), a cantora surgiu nos stories do Instagram lamentando profundamente a perda… mas cometeu uma gafe daquelas: confundiu JP Mantovani com o ator Thiago Lacerda, famoso por protagonizar a novela Terra Nostra, da Globo.



"Manos e manas, boa tarde com Jesus. Que Deus tenha esse homem aí em bom lugar, né?", começou Inês, enquanto filmava a reprise da novela no fundo. Sem perceber a confusão, ela seguiu emocionada. "Parece que é mentira, né? Que ele faleceu. Mas os bons nunca morrem, tomara que ele esteja eternamente com Jesus Cristo. Lindo, belo, maravilhoso, os olhos azulzinhos. E que novela linda ele fez".



Sim, Brasil. A novela era Terra Nostra. E quem estava na TV era Thiago Lacerda, que segue vivíssimo e firme no horário do Vale a Pena Ver de Novo.



Mas Inês foi além e deixou seu recado espiritual, "Um amor de pessoa ele, que Deus tenha ele em bom lugar, em nome de Jesus. Que Deus conforte principalmente o coração do pai e da mãe dele. Descanse em paz, lindo homem. Vamos orar e vigiar", finalizou.



A cena, claro, viralizou nas redes e gerou uma enxurrada de memes, comentários e até uma onda de preocupação com o próprio Thiago Lacerda, que precisou ser "ressuscitado" pelos internautas após o mal-entendido.



Apesar da confusão, a intenção de Inês foi das melhores, e, no fim das contas, ela conseguiu fazer o Brasil rir em meio à tristeza, como só ela sabe fazer.