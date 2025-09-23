Vini Jr. samba em gol e fãs veem homenagem a Virgínia Fonseca: "O homem tá amando!" - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Vini Jr. samba em gol e fãs veem homenagem a Virgínia Fonseca: "O homem tá amando!"Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/09/2025 18:49

O clima entre Vini Jr. e Virgínia Fonseca segue cada vez mais quente, ao menos nas redes sociais. Na última terça-feira (23), o atacante do Real Madrid balançou as redes contra o Levante Unión Deportiva e não economizou na comemoração: sambou com estilo em campo, logo após marcar o gol. Coincidência ou não, o gesto veio apenas três dias após Virgínia ter sido coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026.



A dança foi o suficiente para incendiar a internet. Internautas não perderam tempo e começaram a especular: teria sido uma homenagem à influenciadora, que esteve recentemente em Madri, hospedada na casa do craque? Comentários como "O homem tá amando", "Vai, Virginio" e "Ele apoiando a amada" tomaram conta das redes sociais. Outros, mais céticos, afirmam que foi só mais uma comemoração de Vini, conhecido pelo bordão "Baila Vini Jr." e pelas danças após gols.