Mileide revela cirurgia do filho após descoberta de tumor - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 24/09/2025 14:18 | Atualizado 24/09/2025 15:15

Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, de apenas 14 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores de cabeça. Exames revelaram a presença de um tumor ósseo no osso parietal do crânio, identificado como granuloma eosinófilo, um tipo raro, com indícios de ser benigno.



A cirurgia foi realizada com sucesso na última sexta-feira (19), em um hospital de São Paulo. O menino recebeu alta na segunda-feira (22) e já está em casa, em recuperação, cercado pelo cuidado da família. De acordo com os médicos, a princípio não será necessário nenhum tratamento complementar, como quimioterapia.



Mileide compartilhou o comunicado oficial nas redes sociais, agradecendo o carinho e a preocupação dos fãs. Ela também pediu respeito à privacidade do filho nesse momento delicado, para que ele possa se recuperar com tranquilidade.

