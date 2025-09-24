Mileide revela cirurgia do filho após descoberta de tumorFoto: Reprodução/ Redes sociais
A cirurgia foi realizada com sucesso na última sexta-feira (19), em um hospital de São Paulo. O menino recebeu alta na segunda-feira (22) e já está em casa, em recuperação, cercado pelo cuidado da família. De acordo com os médicos, a princípio não será necessário nenhum tratamento complementar, como quimioterapia.
Mileide compartilhou o comunicado oficial nas redes sociais, agradecendo o carinho e a preocupação dos fãs. Ela também pediu respeito à privacidade do filho nesse momento delicado, para que ele possa se recuperar com tranquilidade.
