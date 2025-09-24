Datena, Band e repórter são alvos de ação por matéria sobre propinaFoto: Reprodução/ Band TV
Estamos falando de Fernando da Cruz, ex-funcionário da Fundação Faculdade de Medicina da USP, que decidiu levar às vias judiciais os nomes de peso da Rede Bandeirantes de Televisão: Datena, Agostinho Teixeira e a própria emissora.
Mais grave ainda: ele afirma que o áudio da entrevista concedida ao repórter Agostinho Teixeira teria sido adulterado antes de ir ao ar. Segundo ele, manobras e acusações levianas o levaram a ser demitido em dezembro de 2020, e a reportagem teria "selado seu destino", manchando sua imagem e sua carreira.
Indignado, Fernando entrou com um processo por danos morais contra a Rede Bandeirantes, pedindo, de forma emergencial, que a emissora apresentasse a íntegra da gravação da entrevista, sob pena de multa de R$ 1 mil por dia, limitada a R$ 10 mil.
O juiz acatou o pedido de tutela de urgência, e determinou: a Band teria 48 horas para entregar o áudio completo do bate-papo entre Fernando e Agostinho. O motivo? A verossimilhança das alegações, que foram consideradas fundamentadas com documentos anexados na inicial.
O juiz, no entanto, não engoliu esse argumento tão facilmente. Para ele, a emissora não comprovou a impossibilidade de entregar o conteúdo solicitado. A ordem judicial foi mantida e a multa, também.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.