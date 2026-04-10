Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à vendaDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Mariah Carey resolveu se desfazer de um dos imóveis que mantém em Nova York. A cantora colocou à venda uma cobertura triplex em Manhattan, avaliada em cerca de US$ 26 milhões (mais de R$ 137 milhões na cotação atual). Veja fotos:
fotogaleria
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação
Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à venda - Divulgação


O imóvel tem 1.182 metros quadrados e ocupa os 16º, 17º e 18º andares de um prédio localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade. A cobertura oferece vista panorâmica de 360 graus, com paisagens que vão do Rio Hudson ao famoso skyline de Manhattan.

A propriedade acompanha a rotina da artista na cidade há mais de 20 anos. O espaço, inclusive, foi ampliado ao longo do tempo: a configuração atual surgiu a partir da junção de duas unidades diferentes, adquiridas separadamente por Mariah Carey.