Cobertura triplex de Mariah Carey é colocada à vendaDivulgação
O imóvel tem 1.182 metros quadrados e ocupa os 16º, 17º e 18º andares de um prédio localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade. A cobertura oferece vista panorâmica de 360 graus, com paisagens que vão do Rio Hudson ao famoso skyline de Manhattan.
A propriedade acompanha a rotina da artista na cidade há mais de 20 anos. O espaço, inclusive, foi ampliado ao longo do tempo: a configuração atual surgiu a partir da junção de duas unidades diferentes, adquiridas separadamente por Mariah Carey.
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