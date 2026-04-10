Rio - Shakira surpreendeu os fãs ao cantar em português na nova parceria com Anitta. Lançada na última quinta-feira (9), a música “Choka Choka” marca o encontro das duas artistas e integra o próximo álbum da brasileira, "Equilibrium".
Grande parte da faixa traz versos no idioma, o que chamou atenção do público nas redes sociais. Fluente em seis línguas, a colombiana já havia se arriscado no português em outras ocasiões, mas desta vez assume trechos mais extensos na canção.
Após a estreia, Shakira celebrou o lançamento: “Feliz com essa colaboração! ‘Choka Choka’ com Anitta já chegou! Espero que vocês gostem tanto quanto eu!”, escreveu.
Com mistura de espanhol e português, a música aposta em elementos do funk e em uma narrativa que exalta liberdade e força feminina. A letra também incorpora referências à espiritualidade brasileira, com menções à ancestralidade indígena em versos como “Cai na toca, cai na toca / Toca da cabocla”.
A produção é assinada por Papatinho e Doramola e inclui interpolação de “O Que É O Que É?”, clássico de Gonzaguinha.
O álbum EQUILIBRIVM tem lançamento previsto para o dia 16 de abril e contará ainda com participações de Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints.
Confira a letra de “Choka Choka”:
“Acelerada No se comporta Lo que puedan pensar Ya no le importa Todas salieron a romper la calle Esto no va a parar hasta que estalle
Choka choka Cuerpo con cuerpo Boca con boca
Tão pequenininha mas pode te dar uma volta Cai na toca cai na toca Toca da cabocla
Acelerada Não se comporta É milionária E já tu não importa
Sou pequenininha mas posso te dar uma volta Cai na toca cai na toca Toca da cabocla
É loba e é mulher E não fica contente até ter o que ela quer Viver deixando pra trás o passado Viver sem lei Fazendo sempre o que quiser”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.