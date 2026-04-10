Brunna Gonçalves Reprodução / Instagram
"Melhor coisa que fiz foi remover minha micro", escreveu.
A mudança no visual evidencia uma escolha mais alinhada ao aspecto natural dos fios, com um desenho mais leve em comparação ao efeito anterior. Brunna é casada com a cantora Ludmilla, que também já passou pelo mesmo processo de retirada da micropigmentação.
Nos últimos anos, procedimentos voltados para sobrancelhas passaram por transformações, com diferentes técnicas e estilos ganhando espaço. No caso de Brunna, a decisão foi pela remoção, destaca a beleza natural.
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