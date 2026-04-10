Brunna Gonçalves Reprodução / Instagram

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Rio - Aos 34 anos, Brunna Gonçalves compartilhou com os seguidores o resultado da remoção da micropigmentação das sobrancelhas. Em publicação feita na última quinta-feira (9), a dançarina exibiu o antes e depois do procedimento e comentou a decisão.
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Brunna Gonçalves exibe antes e depois ao remover micropigmentação - Bruna Zanatta / Instagram
Ludmilla retirou a micropigmentação das sobrancelhas - Bruna Zanatta / Instagram
Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

"Melhor coisa que fiz foi remover minha micro", escreveu.

A mudança no visual evidencia uma escolha mais alinhada ao aspecto natural dos fios, com um desenho mais leve em comparação ao efeito anterior. Brunna é casada com a cantora Ludmilla, que também já passou pelo mesmo processo de retirada da micropigmentação.

Nos últimos anos, procedimentos voltados para sobrancelhas passaram por transformações, com diferentes técnicas e estilos ganhando espaço. No caso de Brunna, a decisão foi pela remoção, destaca a beleza natural.