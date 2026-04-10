Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2026 10:54 | Atualizado 10/04/2026 10:54

Rio - Aos 34 anos, Brunna Gonçalves compartilhou com os seguidores o resultado da remoção da micropigmentação das sobrancelhas. Em publicação feita na última quinta-feira (9), a dançarina exibiu o antes e depois do procedimento e comentou a decisão.