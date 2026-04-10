Cartolouco em "A Fazenda" - Reprodução

Cartolouco em "A Fazenda"Reprodução

Publicado 10/04/2026 09:33

Rio - O influenciador e jornalista esportivo Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (9) no âmbito de uma investigação que apura denúncias de violência doméstica. O caso corre em inquérito no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro.

Segundo a corporação, o procedimento ainda está em fase inicial. Em nota, a polícia informou: “O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro). O suspeito foi ouvido nesta quinta-feira (9). Diligências seguem em andamento visando ao esclarecimento dos fatos.”

Para quem não está familiarizado com esse tipo de situação, o inquérito policial é uma etapa preliminar: trata-se de uma investigação para reunir provas e entender o que aconteceu. Só depois disso o Ministério Público decide se apresenta ou não uma denúncia à Justiça.

Cartolouco foi intimado em março e compareceu acompanhado de advogado, prestando depoimento dentro do prazo. A apuração, feita pela coluna da jornalista Alicia Klein no UOL, tem como base a denúncia de uma mulher de 32 anos, que afirma ter mantido um relacionamento com o influenciador por cerca de dez meses.

De acordo com o relato, o relacionamento teria sido marcado por episódios de violência psicológica, moral, patrimonial e física, categorias que, na prática, incluem desde ofensas verbais e controle emocional até agressões e danos a objetos pessoais.

Entre os elementos reunidos pelos investigadores estão mensagens, áudios, fotos, imagens de câmeras de segurança, além de laudos médicos e psicológicos e depoimentos de testemunhas. Parte desse material, inclui registros de xingamentos com teor misógino.

Um dos episódios centrais citados na investigação teria ocorrido em dezembro de 2025, durante uma viagem a Cusco, no Peru. A denunciante afirma que foi agredida dentro de um quarto de hotel, com empurrões, chutes e cusparadas, além de ter tido objetos pessoais danificados.

Outro ponto apurado envolve um episódio em janeiro de 2026, em São Paulo, quando a mulher relata ter sido atingida por um copo com bebida e, depois, por um tapa com cigarro aceso, o que teria causado uma queimadura. Segundo o inquérito, uma testemunha teria presenciado a situação.

Também está sob análise uma tentativa de entrada no apartamento da denunciante na madrugada do dia 31 de janeiro. Imagens de segurança e relatos de funcionários do condomínio teriam registrado a ocorrência, que foi impedida.

O caso ainda menciona episódios anteriores envolvendo o influenciador, incluindo relatos públicos feitos por ex-companheiras e situações que vieram à tona em 2020, durante sua participação no reality A Fazenda.

Até o momento, não há decisão judicial sobre o caso. A investigação segue em curso para esclarecer os fatos e determinar se há elementos suficientes para responsabilização criminal.