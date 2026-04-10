Sarah mostra encontro com Alberto - Reprodução do Instagram

Sarah mostra encontro com AlbertoReprodução do Instagram

Publicado 10/04/2026 09:10

Rio - Eliminados do "BBB 26", da TV Globo, Sarah e Alberto seguem amigos fora da casa mais vigiada do Brasil, e se reencontraram em um restaurante de São Paulo, na noite desta quinta-feira (9). Registros do momento foram compartilhados pela influenciadora digital no Instagram Stories.

"Rola na internet que a gente fazia parte de uma trindade. Será? Cadê a trindade?", afirmou Sarah, se referindo ao grupo que ela, Cowboy e Jonas formaram no reality show. "Cadê o Jonas?", quis saber Alberto.

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A loira, inclusive, mostrou que Edilson também esteve no local. "Pior de tudo é tentar fazer conteúdo com essa galera". Sarah brincou com o ex-jogador. "Esse aqui não sabe o script". O ex-brother, que foi desclassificado do reality por empurrar Leandro, ironizou: "Ela está me filmando sem eu saber".



Em outro registro, os três aparecem juntos: "Ninguém solta a mão de ninguém", escreveu Sarah na legenda.

