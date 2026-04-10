Claudia Ohana Patrícia Devoraes/Brazil News
Discreta em relação à vida pessoal, a atriz posou abraçada ao companheiro para fotos ao fim do espetáculo. Os dois tornaram público o relacionamento em meados de 2024 e, desde então, evitam exposições frequentes.
Em cartaz com a montagem, Claudia Ohana divide o palco com Priscila Fantin. A peça apresenta uma trama de ficção que imagina um encontro entre Martha Washington e uma suposta amante de George Washington, um mês após a morte do ex-presidente norte-americano. Com direção de Darson Ribeiro, o espetáculo é uma tragicomédia do dramaturgo croata Miro Gavran e propõe um embate fictício entre duas figuras ligadas ao primeiro presidente dos Estados Unidos, em um texto que mistura humor e tensão dramática.
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