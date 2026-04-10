Claudia Ohana - Patrícia Devoraes/Brazil News

Claudia Ohana Patrícia Devoraes/Brazil News

Publicado 10/04/2026 08:28

Rio - Claudia Ohana fez uma rara aparição pública ao lado do namorado, o diretor Alexandre Reinecke, na noite desta quinta-feira (9), em São Paulo. O casal esteve junto no Teatro BDO Jaraguá, após a sessão da peça "As Amantes de George Washington", protagonizada por ela.

fotogaleria

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz posou abraçada ao companheiro para fotos ao fim do espetáculo. Os dois tornaram público o relacionamento em meados de 2024 e, desde então, evitam exposições frequentes.Em cartaz com a montagem, Claudia Ohana divide o palco com Priscila Fantin. A peça apresenta uma trama de ficção que imagina um encontro entre Martha Washington e uma suposta amante de George Washington, um mês após a morte do ex-presidente norte-americano. Com direção de Darson Ribeiro, o espetáculo é uma tragicomédia do dramaturgo croata Miro Gavran e propõe um embate fictício entre duas figuras ligadas ao primeiro presidente dos Estados Unidos, em um texto que mistura humor e tensão dramática.