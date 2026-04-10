Jojo Todynho dança música de Anitta após anos do fim da amizade - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho dança música de Anitta após anos do fim da amizadeReprodução / Instagram

Publicado 10/04/2026 07:46

Rio - Aos 29 anos, Jojo Todynho apareceu em uma festa na noite de quinta-feira (9) e chamou atenção ao dançar um sucesso de Anitta, “Movimento da Sanfoninha”, cinco anos após o fim da amizade entre as duas. O momento foi registrado em vídeo e publicado no perfil da própria artista no Instagram.

Em vídeo publicado no YouTube há dois anos, intitulado “Anitta X Jojo (A verdade nunca contada)”, Jojo detalhou o rompimento e negou ter vazado informações íntimas da artista. “O meu papo é reto, gente. É sem demagogia. Nunca fui santa, mas mau-caráter, jamais. Desculpa, isso nunca vai fazer parte da minha vida. Porque eu vivo no meio. Eu vejo cada coisa, se eu quisesse, fazia um fake e ia espalhando. Vai acrescentar em quê na minha vida? Nada”, declarou.

Na mesma gravação, Jojo relatou que o início do desentendimento ocorreu após uma ligação em que Anitta teria informado uma suposta gravidez. Segundo ela, após a conversa, surgiram mensagens e notificações apontando vazamento da informação, o que foi negado. “Meu telefone encheu de notificação. A Anitta me mandou mensagem: 'Você está passando informação da minha vida'. Eu falei: 'Como é que é? Informação da sua vida? Eu não liguei para ninguém, eu tô aqui fazendo cabelo, num lugar cheio, como que eu vou ligar para os outros? Impossível”, afirmou.

Jojo também citou o envio de um áudio atribuído a uma jornalista, no qual a versão apresentada indicaria suspeita de gravidez, e não confirmação. Após o episódio, ela disse ter encaminhado o conteúdo para Anitta.

Mesmo após o afastamento, Jojo destacou gratidão pela trajetória ao lado da artista e comentou o impacto da parceria em sua carreira. “Sou muito grata à Larissa por tudo, mas vocês têm que parar com essa mania de achar: 'Ah, Larissa te deu carreira'. Não deu, não. Eu já estava estourada na internet. Ela me convidou para participar do clipe dela [Vai, Malandra] e, logo depois, saiu o meu clipe. Uma coisa ajudou a outra. Poxa, ela me alavancou no Instagram porque eu já tinha quase um milhão [de seguidores] na página do Facebook, e do Instagram eu não gostava muito. Ela me ajudou muito, sim, mas muitas outras pessoas me ajudaram também”, disse.

A artista também comentou que considera Anitta uma profissional de destaque no cenário musical e afirmou que não houve ruptura marcada por ressentimentos. “Acho ela uma pta artista. Carreira fda. A vida de todo mundo está fluindo. Vocês estão se matando aí na internet, está todo mundo com o seu no bolso. Não teve ingratidão, não teve nada. Essa foi a história. Tanto é que ela sabe que eu jamais faria isso, que isso é uma coisa bem banal. O que acontece dentro da casa do outro não tem que vazar para ninguém”.

Jojo ainda relatou que percebe movimentações de pessoas próximas em torno de uma possível reaproximação entre as duas, embora mantenha distância do assunto.