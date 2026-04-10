Gordão da XJ recebe alta - Reprodução de vídeo / Instagram

Gordão da XJ recebe altaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/04/2026 08:39

Rio - Sidney Leonel Souza Bezerra, mais conhecido como Gordão da XJ, recebeu alta do hospital, nesta quinta-feira (9), depois de passar por uma cirurgia delicada. A informação foi divulgada pelo próprio influenciador através do Instagram. Nas imagens, ele aparece animado deixando a unidade de saúde e recebe o carinho da noiva, Nicolle Caroline.

"Depois de 5 dias internado e uma cirurgia delicada, finalmente estou pronto para terminar minha recuperação em casa. Obrigado, meu Deus", escreveu ele na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gordão da Xj (@gordaodaxj)



No dia anterior, Gordão falou sobre a cirurgia. "A cirurgia foi delicada na garganta, não teve ponto. Pra quem não sabe, eu tenho as amígdalas muito grandes e inflamam direto, e dessa vez inflamou", disse ele, que removeu um cisto na região. "Estava com 2 ml de pus e eu tomei antibiótico. Parei de tomar os antibióticos e cresceu para 19 ml. Ou seja, eu não estava conseguindo respirar direito e estava doendo demais".

Ele informou, ainda, que passará por um novo procedimento. "Essa não foi a cirurgia principal, eu ainda vou ter que fazer outra. Essa foi só para retirar a secreção de pus, porque poderia passar para o meu sangue, poderia pegar uma bactéria e virar algo mais sério".



