Gordão da XJ recebe altaReprodução de vídeo / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Gordão da XJ recebe altaReprodução de vídeo / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Vídeo: Gordão da XJ recebe alta e ganha o carinho da noiva
Influenciador passou por uma cirurgia delicada na garganta
Claudia Ohana protagoniza momento raro ao posar com namorado em evento
Alexandre Reinecke prestigiou a amada em apresentação teatral
Jojo Todynho dança música de Anitta anos após fim da amizade; relembre a polêmica
Artista publicou um vídeo se divertindo em festa
Viih Tube diz que número de beijos na Farofa da Gkay foi exagerado: 'Entrei na farsa'
Influenciadora afirma que ficou com cerca de seis ou sete pessoas e comenta fase de descobertas após término
Ronaldo Nazário e Celina Locks reúnem convidados em lançamento de clube de luxo em SP
Ex-jogador apresentou projeto de tênis com cotas milionárias em evento no Jockey Club
Daniella Cicarelli conta estratégia para manter romance e diverte ao relatar reação do marido
Casada com o empresário Guilherme Menge, ela relembra episódio em restaurante e diz que casal virou 'atração'