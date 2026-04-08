Carolina Ferraz - Reprodução / Record

Carolina FerrazReprodução / Record

Publicado 08/04/2026 19:32

Rio - A Record anunciou, nesta quarta-feira (8), a saída de Carolina Ferraz do comando do "Domingo Espetacular". A apresentadora encerra um ciclo de quase seis anos à frente da atração jornalística.

Em nota oficial, a emissora destacou o desempenho da jornalista durante o período em que esteve na bancada. "Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora. Sua passagem pelo programa foi marcada por entrevistas memoráveis e reportagens especiais de grande impacto", informou o comunicado.

Segundo a empresa, o encerramento do vínculo ocorreu por falta de um novo projeto para a apresentadora. A Record também afirmou que mantém as portas abertas para futuras parcerias com Carolina Ferraz.

Para o lugar, a emissora definiu Camila Busnello como nova titular ao lado de Roberto Cabrini. A jornalista completa 20 anos de carreira na casa e tem passagens por diferentes telejornais, além de experiência internacional como correspondente em Nova York.

No comunicado, a emissora ressaltou a trajetória da nova apresentadora. "Camila completou em janeiro deste ano 20 anos de casa, duas décadas construídas com competência e entrega nos principais telejornais da emissora, incluindo uma vitoriosa passagem como correspondente em Nova York e uma trajetória como repórter especial e apresentadora em escalações do próprio 'Domingo Espetacular'. Mais recentemente, estava à frente das edições vespertinas do 'Jornal da Record'".

Carolina Ferraz assumiu o posto em julho de 2020, inicialmente ao lado de Eduardo Ribeiro e, depois, de Cabrini. A chegada marcou o retorno da artista à televisão após o fim de seu contrato com a TV Globo, em 2017, depois de 27 anos na emissora. Seu último trabalho em novelas foi em "Haja Coração", exibida em 2016.

A mudança já passa a valer na próxima edição do programa, que terá Camila Busnello na bancada. Carolina não fará uma despedida no ar.