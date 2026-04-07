Gabriel Fuentes vive Adonis em 'A Nobreza do Amor'Dvulgação
Gabriel Fuentes detalha preparação física para viver atleta em 'A Nobreza do Amor'
Ator interpreta Adonis na novela das 18h, da TV Globo
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