Gabriel Fuentes vive Adonis em 'A Nobreza do Amor' - Dvulgação

Gabriel Fuentes vive Adonis em 'A Nobreza do Amor'Dvulgação

Publicado 07/04/2026 18:01

Rio - Para interpretar Adonis em "A Nobreza do Amor", o ator Gabriel Fuentes intensificou treinos, ajustou a alimentação e passou por uma mudança física significativa. Na pele do policial e halterofilista (atleta de levantamento de peso), ele aposta em disciplina e preparação rigorosa para dar veracidade ao personagem.

"Estou mais focado não só nos treinos, mas também na alimentação. Isso tem sido muito positivo para mim", afirma. Gabriel adotou uma rotina mais intensa, com redução no tempo de descanso e aumento da carga aeróbica, uma mudança significativa em relação aos seus hábitos anteriores. "Passei a treinar com mais intensidade e incluí exercícios que exigem mais energia. Optei por um personal presencial, o que fez diferença. Já estou vendo resultados e me sentindo melhor", conta.

Para o papel, o foco não foi o ganho de massa muscular, mas a redução do percentual de gordura, em busca de um corpo mais definido. "O Adonis exige um físico mais seco. Estou nesse processo e satisfeito com o resultado. Mais do que estética, é sobre bem-estar".

A preparação, no entanto, não se restringiu ao físico. O ator também investiu no trabalho vocal e de interpretação, com acompanhamento de uma fonoaudióloga. Segundo ele, o processo incluiu exercícios específicos e estudo de linguagem para construir o sotaque e a forma de falar do personagem. "A gente faz muitos exercícios e conversa bastante sobre gírias para enriquecer o texto e me deixar mais seguro para interpretar. É um trabalho que faz muita diferença", explica.



Na construção dramática, Gabriel contou ainda com o suporte de uma coach de atuação. O trabalho envolveu um mergulho na trajetória do personagem, desde a infância até a fase adulta. "Trabalhamos desde a infância dele. Acredito muito que somos resultado do que já fomos. Quando entrei no set pela primeira vez, já estava muito conectado com o Adonis", diz.

O ator revela ainda que tem recebido retorno positivo do público e adianta algumas características do personagem. "Ele é um pouco mimado pela mãe, fofoqueiro e está sempre atento ao que acontece no bairro. Ao mesmo tempo em que tem uma postura máscula e até egocêntrica, também revela fragilidades. Em casa, é quase um menino; na rua, assume uma postura mais dura", conclui.