Rodrigo Faro vai apresentar novo reality do Globoplay - Arquivo Pessoal

Rodrigo Faro vai apresentar novo reality do Globoplay Arquivo Pessoal

Publicado 06/04/2026 15:27

Rio - Rodrigo Faro foi confirmado na apresentação de "Herança em Jogo", novo reality do Globoplay. Com gravações a partir de maio, a atração marca a primeira adaptação internacional de "The Inheritance" e o retorno do apresentador à emissora após deixar a Record em dezembro de 2024.

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"Estou muito feliz com a minha chegada ao Globoplay em um reality que vai mexer com a cabeça de todo mundo! Em 'Herança em Jogo', a manipulação e a estratégia ditam as regras. Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada, mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo", adianta Faro.

Na dramaturgia da TV Globo, Rodrigo participou de sucessos como "A Indomada" (1997), "Malhação" (1998), "Suave Veneno" (1999), "O Cravo e a Rosa" (2000-2001), "A Padroeira" (2001-2002) e "Chocolate com Pimenta" (2003-2004).

Em 2008, o apresentador assumiu o comando do "Melhor do Brasil" na Record. Também esteve à frente dos programas "A Fazenda de Verão" (2012), "Canta Comigo" (2021-2024) e o "Hora do Faro".