Anitta apresenta músicas novas no 'Domingão com Huck'Reprodução / TV Globo
No palco, a artista apostou nas canções “Pinterest” e “Meia-noite”, que embalam o novo projeto. A performance animou a plateia e marcou mais uma etapa da divulgação do disco.
Perfomance completa da Anitta cantando “Meia Noite” no Domingão com Huck. pic.twitter.com/yMZus8VvxW— Anitta Press (@AnittaPress) April 5, 2026
MARAVILHOSAAAA! Anitta no #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/m884JmJuQf— TV Globo (@tvglobo) April 5, 2026
Durante o bate-papo com Luciano Huck, Anitta relembrou momentos pessoais e viagens ao lado de amigos como Nicole Bahls, Rafael Portugal e Alvaro.
Entre as histórias, a cantora citou a comemoração de aniversário nas Ilhas Faroé, destacando os desafios da viagem. “Foi longe, foi difícil chegar, mas eu peguei esse axé e voltei”, disse.
O encontro com Rafael Portugal também rendeu troca de brincadeiras. “Eu convidei, mas ele que não foi. Só que nas peças dele eu vou...”, comentou Anitta. O humorista respondeu em tom descontraído: “Eu peço perdão, Anitta”. Em seguida, relembrou experiências ao lado da cantora: “Eu e a Anitta já fizemos muitas viagens e ela vivia pedindo para não contar, para não sair na imprensa... Mas viajamos muito. Ibiza, Tóquio, Marrocos e Paris comendo pastel”.
A participação no programa acontece poucos dias após um episódio envolvendo o irmão da artista, Renan Santos, na França. Ele foi detido no aeroporto de Paris depois de ter o passaporte furtado junto com uma jaqueta, o que levantou o risco de deportação. A situação se resolveu dias depois, com apoio do consulado brasileiro. Renan retornou ao Brasil na quinta-feira (2), acompanhado da namorada, Hariany Almeida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.