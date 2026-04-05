Anitta apresenta músicas novas no 'Domingão com Huck' - Reprodução / TV Globo

Anitta apresenta músicas novas no 'Domingão com Huck'Reprodução / TV Globo

Publicado 05/04/2026 17:51 | Atualizado 05/04/2026 17:52

Rio - A cantora Anitta foi um dos destaques do "Domingão com Huck" neste domingo (5), onde apresentou ao público faixas inéditas do novo álbum "Equilibrium", previsto para chegar às plataformas no dia 16 de abril.



No palco, a artista apostou nas canções “Pinterest” e “Meia-noite”, que embalam o novo projeto. A performance animou a plateia e marcou mais uma etapa da divulgação do disco.

Perfomance completa da Anitta cantando “Meia Noite” no Domingão com Huck. pic.twitter.com/yMZus8VvxW — Anitta Press (@AnittaPress) April 5, 2026

Durante o bate-papo com Luciano Huck, Anitta relembrou momentos pessoais e viagens ao lado de amigos como Nicole Bahls, Rafael Portugal e Alvaro.Entre as histórias, a cantora citou a comemoração de aniversário nas Ilhas Faroé, destacando os desafios da viagem. “Foi longe, foi difícil chegar, mas eu peguei esse axé e voltei”, disse.O encontro com Rafael Portugal também rendeu troca de brincadeiras. “Eu convidei, mas ele que não foi. Só que nas peças dele eu vou...”, comentou Anitta. O humorista respondeu em tom descontraído: “Eu peço perdão, Anitta”. Em seguida, relembrou experiências ao lado da cantora: “Eu e a Anitta já fizemos muitas viagens e ela vivia pedindo para não contar, para não sair na imprensa... Mas viajamos muito. Ibiza, Tóquio, Marrocos e Paris comendo pastel”.A participação no programa acontece poucos dias após um episódio envolvendo o irmão da artista, Renan Santos, na França. Ele foi detido no aeroporto de Paris depois de ter o passaporte furtado junto com uma jaqueta, o que levantou o risco de deportação. A situação se resolveu dias depois, com apoio do consulado brasileiro. Renan retornou ao Brasil na quinta-feira (2), acompanhado da namorada, Hariany Almeida.