’A Nobreza do Amor’: Dona Menina nega a possibilidade de Aika e Tonho serem irmãos - TV Globo/ Estevam Avellar

’A Nobreza do Amor’: Dona Menina nega a possibilidade de Aika e Tonho serem irmãosTV Globo/ Estevam Avellar

Publicado 04/04/2026 11:14 | Atualizado 04/04/2026 11:15

Rio - Alika/Lúcia (Duda Santos) procura Dona Menina (Zezé Motta) para tirar a dúvida sobre a possibilidade de ser irmã de Tonho (Ronald Sotto), na novela "A Nobreza do Amor", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo. Em cenas previstas para irem ao ar a partir deste sábado (4), a benzedeira nega o parentesco entre os dois.

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Dona Menina explica que nunca disse que eles eram irmãos, ressaltando que viu uma ligação antiga entre os dois de outras vidas, mas não de sangue. Tonho, que estava atordoado com a possibilidade, escuta a parteira e fica aliviado. Assim que a princesa se despede dela, o mocinho, com vergonha, conta que a mãe chegou a desconfiar de uma filha fora do casamento. Dona Menina explica que nunca disse que eles eram irmãos, ressaltando que viu uma ligação antiga entre os dois de outras vidas, mas não de sangue. Tonho, que estava atordoado com a possibilidade, escuta a parteira e fica aliviado. Assim que a princesa se despede dela, o mocinho, com vergonha, conta que a mãe chegou a desconfiar de uma filha fora do casamento.

O rapaz se oferece para levar Aika/Lúcia de carroça, mas Mirinho (Nicolas Prattes) surge de forma autoritária dizendo que ele mesmo a levará. A filha da rainha Niara (Erika Januza), no entanto, recusa o convite. Após ela ir embora, Dona Menina aconselha Tonho a aceitar o amor.

A princesa decidiu tirar a dúvida com a benzedeira após Tonho (Ronald Sotto) falar sobre a suspeita deles serem irmãos, depois dos protagonistas se beijarem pela primeira vez.