’Coração Acelerado’: Ana Castela provoca ciúmes em Naiane - TV Globo/ Gabriel Vaguel

’Coração Acelerado’: Ana Castela provoca ciúmes em NaianeTV Globo/ Gabriel Vaguel

Publicado 03/04/2026 10:33

Rio - Ana Castela retorna à novela "Coração Acelerado", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo, provocando ciúmes em Naiane (Isabelle Drummond), em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (6). Enquanto a 'Boiadeira' grava uma música com João Raul (Filipe Bragança), a 'Princesinha do Country' aparece na casa do cantor e fica incomodada com a presença da sertaneja.

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A herdeira da família Amaral reclama de não ter sido avisada sobre a visita de Ana ao namorado. Ronei (Thomas Aquino) e Bara (Evaldo Macarrão), então, explicam que o encontro aconteceu por um encaixe na agenda dos artistas.Naiane tenta disfarçar o ciúme, mas insiste em não sair de perto de João Raul. A influenciadora digital faz questão de acompanhar os dois em uma visita à sede do Grupo Alaor Amaral. Zilá (Leandra Leal) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) são gentis com a dona do hit "Ram Tchum" ao recepcioná-la na empresa, enquanto a 'Princesinha do Country' não gosta de ver o entrosamento de João Raul com a cantora.O clima fica tenso quando a Naiane puxa a sertaneja para uma sala e, a sós, a acusa de dar em cima do cantor. A 'Boiadeira' lembra que já teve um caso com o astro e provoca a influenciadora, lamentando pelo término entre ele e Agrado (Isadora Cruz). Ana também afirma que João Raul não contou que estava namorando, deixando Naiane ainda mais insegura.