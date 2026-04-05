Alanis Guillen - @bispo / Divulgação

Alanis Guillen@bispo / Divulgação

Publicado 05/04/2026 05:00

Rio - Intérprete de Lorena Ferette em "Três Graças", Alanis Guillen vai celebrar a Páscoa, neste domingo (5), cercada da família e das pessoas que ama. A atriz de 27 anos entrega os planos para o momento de descanso e reflexão, em meio à rotina intensa de gravações da novela, e fala sobre o significado da data, que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos.

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"Vou celebrar a Páscoa ao lado da minha família e das pessoas que amo. Quero estar em contato com a natureza, desacelerar, me reconectar e agradecer pela consciência, pela saúde e por tudo que vem sendo construído com presença e verdade. É um momento de pausa, de renovação e de gratidão", acredita.

Conhecida pelo público no papel como Juma Marruá no remake de "Pantanal" (2022) e Rita em "Malhação Toda Forma de Amar" (2019-20), a artista volta a chamar a atenção dos telespectadores como Lorena, filha de Santiago Ferette (Murilo Benício) e Zenilda (Andréia Horta), no folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, que ocupa a faixa das 21h, da TV Globo.

Para viver o grande amor com Juquinha (Gabriela Medvedovsky), a personagem precisou enfrentar o preconceito do pai e deixar a casa onde viviam. Diferente do empresário, a advogada deu todo o apoio e amor à Lorena quando soube da orientação sexual da filha. O mesmo amparo que a irmã de Leonardo (Pedro Novaes) encontrou na mãe, Alanis, que define a sexualidade como "fluida", teve na família.

"Sempre tive muito acolhimento em casa, e todos os assuntos sempre foram tratados com respeito e verdade. O respeito é fundamental, e na minha família a voz do outro sempre teve espaço e importância. Desde cedo, aprendi que o diálogo, a troca e a compreensão não são apenas caminhos, mas parte essencial da construção do afeto. É isso que sustenta as relações de forma verdadeira, que cria vínculos mais profundos e que permite que cada um seja quem é, com segurança e escuta", frisa.

Nesta fase do folhetim, Lorena e Juquinha decidem "juntar as escovas de dentes". "Ela começa a experimentar um amor mais horizontal, tranquilo, construído lado a lado, com respeito e presença. É uma relação que nasce do afeto e se sustenta na parceria, sem excessos, sem ruídos desnecessários. Existe uma troca muito bonita entre elas, um cuidado genuíno que se revela nos detalhes e que, aos poucos, vai criando uma base sólida. E sinto que essa relação só tende a amadurecer ainda mais, porque ela é construída com verdade. Elas merecem esse lugar", vibra a artista.

Sucesso entre o público, o amor entre as duas ganhou até uma novelinha vertical, que será lançada nas redes sociais da TV Globo, nesta segunda-feira (6), com 25 episódios curtos. Além disso, ultrapassou fronteiras e repercutiu em países como Tailândia e Estados Unidos.

"O amor é um fluxo leve, potente e positivo, que nos impulsiona a olhar para o futuro e a cuidar do outro como companhia de vida, com presença e intenção. É algo que conecta, que expande e que transforma. Por isso, não me surpreende quando boas histórias de amor, como essa, são capazes de transcender qualquer geografia", diz.

Em meio à plenitude do amor, Lorena enfrenta dilemas familiares. A jovem se junta ao time de aliados de Rogério (Eduardo Moscovis), ao lado da mãe e do irmão, com o intuito de destruir Ferette, e acompanha de perto a queda do pai, que foi obrigado a deixar a presidência da Fundação, no capítulo da última quinta-feira (2). E quem concedeu a liminar para o ex-marido de Arminda (Grazi Massafera) voltar a assumir a empresa foi justamente o pai de Juquinha, Henrique (Claudio Gabriel).

Alanis comenta se o falso benfeitor poderá tentar algo contra o casal quando descobrir essa informação. "Pode acontecer, ainda mais em uma novela do Aguinaldo Silva, onde as histórias sempre ganham camadas, reviravoltas e personagens que nos provocam o tempo todo".

A atriz acredita que o vilão terá a "oportunidade de aprender boas lições". "Porque, no fim, o que fica é isso: hoje as pessoas querem e escolhem ser quem são de verdade. Viver com autenticidade, sustentar quem se é, tem muito mais força do que qualquer tentativa de controle ou aparência. E é bonito ver quando até os personagens mais complexos começam a se transformar a partir desse entendimento".

O jeito autêntico e justo de Lorena, inclusive, se assemelha com o da atriz. "Sinto que ela tem uma relação muito sólida com a verdade e com o próprio posicionamento, sempre olhando para o outro com empatia. Ela é uma jovem que tem orgulho das ideias que carrega e que encontra paz nisso. Existe uma tranquilidade em quem sabe o que pensa e, principalmente, em quem sustenta o que acredita".

"Ao mesmo tempo, ela tem uma escuta genuína, uma capacidade real de compreender o outro, sem abrir mão de si. A Lorena consegue organizar seus pensamentos e seus ideais de uma forma muito clara, e isso permite que ela viva com mais presença e coerência. É algo que me atravessa diretamente. Busco esse mesmo lugar na minha vida, e a personagem tem sido um espelho importante nesse processo. Ela me faz refletir, me provoca e, acima de tudo, me impulsiona a me posicionar com mais clareza e verdade".

Com seis anos de carreira na TV e personagens de destaque, a artista vibra com o atual momento. "Fico realmente honrada e feliz, porque existe um trabalho diário, de muitos anos, para que isso aconteça e para que eu me sinta relevante e profundamente conectada com o que faço. O meu ofício é um exercício contínuo de estudo e pesquisa, mas, acima de tudo, de escuta interna. É um movimento de dentro para fora, que exige sensibilidade, presença e verdade".

"Acredito que é nesse lugar que conseguimos abrir novos diálogos, criar conexões reais e estabelecer pontes com o público. Quando o trabalho nasce com intenção e consciência, ele ganha força, reverbera e encontra espaço no outro de forma genuína", complementa.

Moda e beleza

Além do talento, a artista chama a atenção pela beleza. Para ela, a boa aparência vai além do que é 'visível'. "É um estado de espírito, uma forma de se relacionar com o outro de maneira livre, consciente e potente. Tem a ver com existir para além do espaço que se ocupa, com conseguir realizar os próprios sonhos e, principalmente, com estar bem consigo mesmo, com a própria mente e história. Acredito muito nessa sintonia com quem a gente realmente é. Quando existe essa conexão, tudo se alinha de forma mais verdadeira. E é aí que mora a beleza de fato, na autenticidade, na presença e na liberdade de ser", afirma a intérprete de Lorena.

Estilosa, Alanis também fala sobre sua relação com a moda. "Sempre gostei desse universo, principalmente por conseguir equilibrar conforto com expressão. Acredito que a moda è mais do que o vestir. Ela comunica, constrói discursos, revela camadas da nossa personalidade e dialoga diretamente com o momento que estamos vivendo. É uma forma silenciosa, mas muito potente, de se posicionar no mundo. Por isso, procuro usar a moda de maneira consciente e pertinente, valorizando esse lugar de expressão. Entendendo que cada escolha carrega uma intenção, uma narrativa e uma forma de me apresentar com verdade".

Discreta

Reservada em relação à vida pessoal, Alanis se tornou assunto recentemente devido ao término do namoro com Giovanna Reis depois de antigas publicações atribuídas à produtora nas redes sociais, com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico, virem à tona. A atriz diz se é difícil equilibrar essa balança entre o público e o privado. "Parte da minha profissão lidar com a exposição e com a relação com o público, então eu gosto de sempre frisar que a verdade e a forma como a gente tem empatia pelo próximo é fundamental para se viver com tranquilidade", analisa.