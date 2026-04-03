Ana Maria Braga se emociona ao ganhar festa de aniversário no ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Ana Maria Braga se emociona ao ganhar festa de aniversário no ’Mais Você’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/04/2026 12:34

Rio - Parabéns! Ana Maria Braga completou 77 anos nesta quarta (1º) e ganhou uma festa durante o programa "Mais Você", da TV Globo, nesta sexta-feira (3). A apresentadora também foi às lágrimas com a homenagem que resgatou vários momentos dela à frente da atração.

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Ao rever a trajetória ao longo dos 26 anos apresentando o programa, principalmente com momentos ao lado da mãe, Lourdes Braga Maffei - que morreu aos 87 anos em 2005 -, a comunicadora abriu o coração: "Diz que celebrar a vida é uma das formas mais bonitas de agradecer. E, vendo a minha mãe ali, e os anos passarem... é um filme que passa enquanto a gente olha", disse, com lágrimas nos olhos.

"Obrigada, produção. Que linda essa montagem, que vai passando desde a primeira imagem, que estou com o cabelo bem curtinho, foi logo depois do câncer... Poder ver o quanto a gente gosta de celebrar aniversário, de ser feliz, viver, ter amigo do lado. [...] A gente tem a possibilidade de rever as pessoas que não vemos mais".

A apresentadora explicou que a celebração não ocorreu no dia do aniversário devido o "Café da Manhã com o Eliminado", quando recebeu Solange Couto, que deixou o "Big Brother Brasil 26", na terça (31). "Na última quarta, foi meu aniversário. E caiu bem no dia do 'Café da Manhã com o Eliminado', com a Solange".

"Não deu tempo de comemorar por aqui, então só contamos que era meu aniversário. Só que com tanto amor envolvido, não podemos perder uma festa, né? Eu adoro fazer aniversário, só não gosto que passe o tempo [risos]. Então vamos 'sextar' hoje, relembrando coisas", falou ela.

A aniversariante ganhou mensagens especiais dos amigos, como Angélica, Romulo Estrela e Susana Vieira. Em tom descontraído, a atriz veterana revelou que homenageou a apresentadora de uma maneira inusitada: "Queria te dizer que eu te amo muito, te agradeço profundamente todas as vezes que você esteve do meu lado. Eu só quero te dizer que a minha cachorra nova, a coisa mais linda do mundo, sabe como é que ela chama? Ana Maria. Então, Ana Maria, receba meu amor, meu carinho, inclusive através da minha cachorrinha", disse Susana.



Além disso, recebeu Supla no palco da atração, onde os dois protagonizaram uma cena engraçada durante o programa ao vivo. O cantor presenteou Ana Maria com um buquê. Em seguida, ele explicou o que cada flor do arranjo significava:



"Essa rosa é para a prosperidade... E essa é para o amor", contou Supla. "Para o amor? Nossa... Você está namorando?", perguntou a aniversariante. "Não... E você tá namorando?", questionou o artista. Ana, então, respondeu: "Casei. Lembra que eu casei?", respondeu Ana Maria. Os dois amigos, então, riram da situação. A apresentadora subiu ao altar com o jornalista Fábio Arruda em 4 de abril de 2025.

O marido da apresentadora também esteve presente, assim como integrantes da atração, como o fantoche Louro Mané, Tati Machado, Gil do Vigor e mais. A comemoração foi repleta de animação, com direito a robô de LED, banda - em que a apresentadora se arriscou e tocou instrumento de percussão -, bolo, além de decorações - em tons de verde, amarelo, e toques de azul -, com flores e bexigas.