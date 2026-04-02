Rio - Jarbas Homem de Mello admitiu já ter usado anabolizantes e classificou a experiência como negativa durante participação no "Sem Censura", nesta quinta-feira (2). Ao lado de Claudia Raia, o ator relembrou o episódio e fez um alerta sobre os efeitos no próprio corpo.
O tema surgiu quando Jarbas foi questionado sobre distúrbios alimentares. Apesar de negar, Claudia trouxe à tona uma fase do marido: “Ele fez uma dieta estranha, uma vez, que não foi bom...”.
Na sequência, o ator confirmou o uso. “Eu fui ao médico e fiz bomba, sim. E aí meu organismo não aceitou. Foi péssimo. Fiz uma vez só. Fiz com acompanhamento médico, tudo direitinho como tinha que ser feito, mas foi péssimo pra mim”, contou.
A fala abriu espaço para o posicionamento da atriz, que reforçou ser contra esse tipo de prática. “Bomba é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Quem me vê, todo mundo que olha pra mim sabe que meu corpo não é de bomba. Eu também sou totalmente contra. Acho isso um caminho sem volta, mesmo. Então, galera, é saúde”, afirmou.