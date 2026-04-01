Juliano Cazarré durante o 'Que História é Essa, Porchat?' - Reprodução de vídeo / GNT

Juliano Cazarré durante o 'Que História é Essa, Porchat?'Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 01/04/2026 11:46

Rio - Juliano Cazarré recordou os bastidores do filme "Tropa de Elite" (2007), estrelado por Wagner Moura, no programa "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, exibido na noite desta terça-feira (31). Intéprete de um policial no longa, o ator relatou as vivências para a produção, incluindo risco de morte com granada e tiroteio durante as gravações.

"Quando fiz treinamento com o BOPE para o Tropa de Elite, a última coisa que ouvi foi: 'Se os senhores contarem essas histórias, vamos fazer uma visitinha para vocês'", disse ele, aos risos.

O ator disse que o treinamento com os soldados do Bope durou umas duas semanas. "Era uma tensão. Foi demais, no final estava todo mundo gostando deles, eles gostando da gente", declarou Cazarré. "Você não podia errar, se você errasse, tinha uma piscininha de água com lama, que chamava de grumélio. E ai, cara, seu dia piorava muito, porque era o resto do dia com a roupa molhada, lama na cueca", contou.

Depois o treinamento com o Bope, os atores foram preparados por Fátima Toledo. "Quando ela gritava 'ação' e era 'estouro da boiada'. Pé no pescoço, tapa na cara. Eu não fazia isso, porque durante o treinamento do Bope vi que, quando queriam assustar alguém, colava um em cada orelha e ficava assim: 'Tenente, acho que ele quer sair'. Aquele terror psicológico. Achava aquilo interessante para o filme", falou o ator.

Sobre as gravações, Cazarré revelou se teve algum perigo real: "Tinha certeza que alguém ia morrer.... A gente filmou em várias comunidades onde tinha tráfico acontecendo. A gente ouvia absurdos, porque a gente estava lá, vestido de Bope. Os caras odiavam o Bope... Era tudo muito tenso", disse ele, que revelou que bandidos quase explodiram um carro com cinco atores durante a madrugada.

"Quando ele ia largar (a granada), viu que tinha um com colete de filmagem. Aí vem a produção: 'Ele está brincando'. Ele: 'Brincando é o caral*o. Vou botar o pino da granada de volta. Vocês quase morreram'".

No relato, Cazarré também expôs que houve tiroteio entre dois morros durante as filmagens. "Eu olhei para cima, vi uma bola de luz em cima de mim, vestido de Bope, com um colete à prova de bala, que não era à prova de bala. Tinha uma borrachinha de EVA dentro. 'Se alguém me ver aqui, vou tomar'. Eu olhando para a direção, (pensando) 'alguém vai gritar corta'". Tenso, o ator avistou uma mesa de concreto próximo de onde estava e abaixou para se proteger. "E (a cena) está no filme".