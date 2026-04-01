Ana Furtado estreia no comando da nova temporada do ’Fábrica de Casamentos’: ’Emocionante’ - Rogerio Pallatta / SBT

Ana Furtado estreia no comando da nova temporada do ’Fábrica de Casamentos’: ’Emocionante’Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 01/04/2026 05:00

Rio - Ana Furtado retorna à televisão aberta, após quatro anos, no comando da quinta temporada do programa "Fábrica de Casamentos", do SBT, que estreia nesta quarta-feira (1º), às 22h45. Ao lado dos especialistas Beca Milano, Lucas Anderi e Mari Dedivitis, a apresentadora ajudará noivos a realizarem a cerimônia e festa dos sonhos. Conhecida por integrar programas da TV Globo ao longo das três décadas de carreira, ela celebra a estreia em uma nova emissora e um novo formato, o de realities.

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"Falar do meu retorno para televisão aberta é muito importante para mim… Em um projeto que eu quis muito apresentar. Lindo, que fala de amor, futuro, união, esperança, histórias reais e que fala com a família. Me emociono toda hora. O meu sentimento é de pura alegria, de imensa gratidão, de certeza, também, de que todo mundo que assistir vai se emocionar muito...Estou muito feliz. Eu não poderia ter escolhido um projeto melhor, mais especial, ideal, para voltar para a televisão brasileira", afirma Ana.

"É engraçado como é a vida. A gente imagina que o nosso futuro já está todo desenhado, que a gente tem certeza dele. Mas temos surpresas incríveis, como essa. De repente estou no SBT, uma emissora extraordinária e incrível. E eu estou fazendo parte de algo também igualmente incrível, então, para mim é extremamente emocionante e gratificante... Para mim, estar aqui é um presente", comemora.

Com lágrimas nos olhos, a apresentadora destaca a emoção que sentiu nas gravações do "Fábrica de Casamentos", que contará com 12 episódios e também será exibido no Disney +. Em um deles, Priscila Nogueira, mais conhecida como Pepita, trocará alianças com o amado, Kayque Nogueira. "Chorei praticamente em todos os episódios e momentos", adianta. "É sempre muito emocionante porque estamos falando de histórias reais. Nada do que vocês assistem ou vão assistir está combinado".



"A gente tem um roteiro predeterminado, mas os casais, não. A gente vai se adaptando conforme eles vão apresentando as situações, emoções, histórias, dúvidas, receios, ansiedades e medos. Isso tudo permeia, fico toda arrepiada, porque mais uma vez, são histórias reais, de pessoas reais que se amam e que acreditam no amor e no casamento", afirma a jornalista.

Recém-chegada ao programa, Ana já precisou intervir em um conflito entre noivos e familiares, mas definiu a situação como "divertida e positiva". No caso, uma tia desaprovou as escolhas da noiva, inclusive a saia do vestido. "Absolutamente saudável. Acho que esse programa atrai esse tipo de repercussão interna e imediata entre os familiares e a gente, especialistas e apresentadora".

Outro desafio de estrear à frente da atração, anteriormente apresentada por Chris Flores e Carlos Bertolazzi, entre 2017 e 2020, é apontado por Ana. "Preciso honrar esse legado, porque, afinal de contas, todos eles construíram esse grande sucesso. Tenho que dar o meu melhor e fazer dessa nova fase do reality algo novo. Algo que seja ainda mais atraente do que já foi. É uma jornada e desafio duplo que estou fazendo com amor, profissionalismo e, obviamente, com muita ajuda deles (especialistas e diretor)".

A comunicadora, ainda, faz questão de ressaltar que foi bem recebida pelos colegas de trabalho. "É um timaço de grandes craques, Lucas, Mari e Beca, que já era minha amiga. Mas agora a Mari, Lucas e Marcelo já se tornaram também. Nos tornamos uma grande família, apesar do pouco tempo que estamos juntos".

Casada com o ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, há mais de 26 anos, Ana conta que usa a experiência conjugal para aconselhar os novos 'pombinhos'. "É inevitável falar sobre as minhas experiências pessoais. [...] São muitos anos de amizade, companheirismo, amor, tesão e vontade de acordar todo dia juntos. Acho que o casamento é isso… começa com a paixão e amor, mas depois ele vai se transformando", opina.

"E estar 26 anos com uma pessoa é algo realmente muito especial. Então, quando estou com esses casais que estão começando as histórias agora, é quase automático falar um pouco sobre a minha experiência, para que eles acreditem no amor e no casamento", conta. O casal é pai de Isabella, de 18 anos.

Carreira e mais

Ao falar sobre a estreia em realities, Ana recorda o início da carreira, quando apresentou seu primeiro programa na TV Globo, "Ponto a Ponto" (1996), junto com Danielle Winits e Marcia Garcia. Na emissora, ela também integrou mais programas, como "Video Show" (2002-2013), "Fantástico" (2013) e "É de Casa" (2015-2022), além das novelas "Caça talentos" (1996-1998), "Pecado capital" (1998), "Páginas da Vida" (2006), e na minissérie "Quintos dos Infernos" (2002).

"Em 30 anos de carreira, estou fazendo o meu primeiro reality. Ou seja, é sempre um momento para você recomeçar, continuar sonhando e realizar. Então, aquela menina de 22 anos, apresentando um programa aos domingos antes do Faustão, sem saber direito a importância, encarando aquilo com tão pouca experiência, de certa forma foi assustador, mas ao mesmo tempo desafiador. Eu diria para ela: 'Segue firme que você vai longe. Tenha coragem e fé em você acima de tudo'".



A jornalista ressalta a importância de realizar sonhos devido o futuro incerto. "Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a gente tem que viver o aqui e o agora. Porque o amanhã é uma possibilidade, não uma realidade, não uma garantia. Então, por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Por que deixar para amanhã a realização de um grande sonho? Não desperdiça o seu tempo nem um segundo. Não vale a pena".

Além disso, recorda o problema de saúde que enfrentou, quando foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Cinco anos depois, anunciou que estava em remissão. "A vida é muito fugaz e ela é um milagre. Ela é muito especial. Estar aqui agora, nesse momento, por exemplo, falando com vocês, é uma sorte muito grande. Passei por um problema de saúde muito grave, poderia não estar aqui. Sei exatamente o que isso significa e como pensar assim, dessa forma, é capaz de transformar a sua vida. De você passar a olhar o copo meio cheio e não mais meio vazio. E a vida é isso. Todo mundo tem problema, todo mundo tem superações, mas também todo mundo tem alegria, acima de tudo tem a vida pra viver. E ela é aqui agora e ela é o maior milagre de todos".