Paulo Vieira faz piada com PowerPoint da Globo News envolvendo Vorcaro - Reprodução de vídeo / X

Paulo Vieira faz piada com PowerPoint da Globo News envolvendo VorcaroReprodução de vídeo / X

Publicado 30/03/2026 08:57

Rio - O "Melhores do Ano 2026" foi apresentado durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (29). Além de celebrar as produções que se destacaram na emissora, a premiação contou com vários momentos marcantes, como piadas do humorista Paulo Vieira, possível 'climão', vencedores exaltando artistas que não foram indicados e mais.

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Piada com Vorcaro e Globo News

"Esse ano eu prometi que não falaria nada polêmico. Não vou mexer com gente grande, sabe? Eu vou só no humor tranquilo. Mas e o [Daniel] Vorcaro? Para quem não entendeu Vorcaro, eu fiz um PPT [PowerPoint] para mostrar para vocês. Brincadeira. Eu não sei fazer PPT, eu trabalho na Globo", disparou Paulo.

Conhecido por fazer piada com a própria emissora, o ator ironizou o "Power Point" feito pela Globo News que ligou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à estrela do PT. Na arte, políticos do Centrão e da extrema direita estavam em segundo plano, enquanto suspeitos de corrupção não foram incluídos. O banqueiro foi preso, suspeito de fraude financeira.

Na última semana, a emissora se retratou sobre a polêmica através das redes sociais. "Exibimos uma arte com o objetivo de apresentar as conexões de Daniel Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como já fizemos em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério usado para a seleção das informações", disse a jornalista Andréia Sadi.



"O conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da Polícia Federal ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos".



"A arte também estava incompleta porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do STF e políticos, nem ex-diretores do Banco Central que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com nossos princípios editoriais, nós pedimos desculpas". Nos comentários da publicação, o humorista se manifestou. "Pena que isso não repara o estrago", escreveu Paulo, na ocasião.

Rapaz! O Paulo Vieira falando do Banco Master e do PowerPoint do Vorcaro na cara do Luciano Huck, em horário nobre da Globo. pic.twitter.com/0UZOrk1MaT — Bruno Guzzo (@brunoguzzo) March 29, 2026 Mais piadas

Paulo fez mais piadas, inclusive com grandes nomes da televisão brasileira. "A televisão hoje em dia está muito coach, muito do bem. Sinto falta da televisão que preparava para a vida. Sou do tempo que a Xuxa escolhia uma criança para ir na nave e deixava as outras 200 chorando. O Silvio Santos (1930-2024) na porta da esperança, às vezes a pessoa tinha esperança, abria [a porta] e não tinha nada".

"O Gugu [1959-2019] tinha o quadro mais Trumpista que já apareceu na televisão. Se chamava 'De Volta para Minha Terra'", falou ele, tirando risadas e aplausos da plateia, ao comparar o quadro com as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra imigrantes.

"'A televisão tá mt do bem, sinto falta da tv que prepara pra vida. Sou do tempo que a Xuxa escolhioa uma criança e deixava as 200 chorando. O Gugu tinha o quadro mais Trumpista possivel: DE VOLTA PRA MINHA TERRA."(Paulo Vieira) #MelhoresdoAno #Domingão pic.twitter.com/Fu7QqOkl9P — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2026 A presença dos apresentadores Sonia Abrão e Leo Dias também foi alvo de comentários descontraídos. "Estamos aqui, por exemplo, com Sonia Abrão, com Leo Dias", disse Paulo. Ivete Sangalo complementou: "Um pessoal que sabe sobre a gente mais que a gente mesmo. É uma loucura. São verdadeiros videntes da vida alheia. Gosto assim. Quando não sei a respeito da minha vida, onde vou buscar a fonte? Nele. Não pergunto a um parente, vou saber com os caras". A presença dos apresentadores Sonia Abrão e Leo Dias também foi alvo de comentários descontraídos. "Estamos aqui, por exemplo, com Sonia Abrão, com Leo Dias", disse Paulo. Ivete Sangalo complementou: "Um pessoal que sabe sobre a gente mais que a gente mesmo. É uma loucura. São verdadeiros videntes da vida alheia. Gosto assim. Quando não sei a respeito da minha vida, onde vou buscar a fonte? Nele. Não pergunto a um parente, vou saber com os caras".

Gritando com o Paulo Vieira e a Ivete tietando a Sônia Abrao e o Léo Dias KK



"Eles sabem mais da nossa vida doq a gente" #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/e8906ejVZy — Brenno (@brenno__moura) March 29, 2026 Grazi Massafera

Intérprete da vilã Arminda no folhetim "Três Graças", que ocupa a faixa das 21 da TV Globo, Grazi Massafera venceu a categoria Atriz de Novela. Quando o apresentador Luciano Huck fez o anúncio, o pai da artista, Gilmar Massafera, vibrou com a conquista, com direito a pulos.

Grazi levou a melhor contra Debora Bloch, Taís Araujo e Bella Campos - por "Vale Tudo" -, além de Duda Santos, pela novela "Garota do Momento".

MORRENDOO com o pai da Grazi SURTANDO q ela ganhou e esquecendo de abraçar a filha dele q tava do lado esperando o abraço dele kkkkkkk #MelhoresDoAno #Domingao

pic.twitter.com/MMAy64DVjr — bru secco (@worldsecco) March 29, 2026 Suposto 'climão'

Durante a premiação, Tata Werneck sentou ao lado de Cauã Reymond, ex-marido de Grazi, e Murilo Benício, que dá vida ao amante da vilã no folhetim das 21h, escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. A humorista ironizou um suposto climão entre eles:

"Só vi agora que vocês estavam aqui, gente", falou a humorista, ao brincar com os dois. "Juro, estava tão focada nas bailarinas. Que bom. Murilo ficou chateado comigo naquele programa da Angelica que eu falei da Grazi. E agora você [Cauã] está chateado comigo. Brincadeira". "Quer falar alguma coisa, Grazi?", perguntou o intérprete do vilão Santiago Ferette.



o climão que a Tatá Werneck causou às 17h de um domingo kkkkkkkkkkkkkkkk #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/wVcOI6lOkB — Matheus (@matheuscaseca) March 29, 2026 'Deveria ter sido indicada'

Pelo mesmo papel, inclusive, Murilo venceu como Ator em Novela. Durante o discurso, o artista exaltou os colegas de elenco. "A vida me deu essa irmã [Grazi], a gente se diverte muito. Voltando para a minha família, que a gente criou, Pedrinho [Pedro Novaes], filho do meu brother [Marcello Novaes] por tanto tempo. Obrigado pelo seu interesse pela profissão", falou.

"Obrigado por todo dia quando está com a gente, você procura uma forma diferente de fazer aquela cena, você procura entregar mais do que está ali. E tivemos juntos esse tempo todo. Tinha que agradecer à Alanis [Guillen], a menina linda que eu amo demais". Em seguida, falou que Andréia Horta e Sophie Charlotte deveriam ter concorrido. "Agradecer à Andréia Horta, que deveria ter sido indicada, Sophie Charlotte. Parabéns, Sophie, e todo mundo da nossa novela".

Murilo:"Grazi,a gente falou q ia ser feliz.A vida me deu essa irmã. Pedrinho,filho do meu brother por tanto tempo,brigado pelo seu interesse na profissão. Alanis é uma menina linda,Andreia Horta devia ter sido indicada e Sophie Charlotte."#MelhoresdoAno pic.twitter.com/NsXDJkj16r — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2026

A novela vencedora foi "Três Graças". O diretor Luiz Henrique Rios também celebrou o trabalho da atriz que dá vida à Gerluce. "Tem uma grande colega, que é Sophie Charlotte, que está fazendo um negócio que não é normal. É muito inacreditável. Então, parabéns, Sophie. Parabéns a cada um dos atores e atrizes dessa novela".