Paulo Vieira faz piada com PowerPoint da Globo News envolvendo VorcaroReprodução de vídeo / X
"O conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da Polícia Federal ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos".
"A arte também estava incompleta porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do STF e políticos, nem ex-diretores do Banco Central que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com nossos princípios editoriais, nós pedimos desculpas". Nos comentários da publicação, o humorista se manifestou. "Pena que isso não repara o estrago", escreveu Paulo, na ocasião.
Mais piadas
Rapaz! O Paulo Vieira falando do Banco Master e do PowerPoint do Vorcaro na cara do Luciano Huck, em horário nobre da Globo. pic.twitter.com/0UZOrk1MaT— Bruno Guzzo (@brunoguzzo) March 29, 2026
A presença dos apresentadores Sonia Abrão e Leo Dias também foi alvo de comentários descontraídos. "Estamos aqui, por exemplo, com Sonia Abrão, com Leo Dias", disse Paulo. Ivete Sangalo complementou: "Um pessoal que sabe sobre a gente mais que a gente mesmo. É uma loucura. São verdadeiros videntes da vida alheia. Gosto assim. Quando não sei a respeito da minha vida, onde vou buscar a fonte? Nele. Não pergunto a um parente, vou saber com os caras".
"'A televisão tá mt do bem, sinto falta da tv que prepara pra vida. Sou do tempo que a Xuxa escolhioa uma criança e deixava as 200 chorando. O Gugu tinha o quadro mais Trumpista possivel: DE VOLTA PRA MINHA TERRA."(Paulo Vieira) #MelhoresdoAno #Domingão pic.twitter.com/Fu7QqOkl9P— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2026
Grazi Massafera
Gritando com o Paulo Vieira e a Ivete tietando a Sônia Abrao e o Léo Dias KK— Brenno (@brenno__moura) March 29, 2026
"Eles sabem mais da nossa vida doq a gente" #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/e8906ejVZy
Suposto 'climão'
MORRENDOO com o pai da Grazi SURTANDO q ela ganhou e esquecendo de abraçar a filha dele q tava do lado esperando o abraço dele kkkkkkk #MelhoresDoAno #Domingao— bru secco (@worldsecco) March 29, 2026
pic.twitter.com/MMAy64DVjr
'Deveria ter sido indicada'
o climão que a Tatá Werneck causou às 17h de um domingo kkkkkkkkkkkkkkkk #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/wVcOI6lOkB— Matheus (@matheuscaseca) March 29, 2026
Murilo:"Grazi,a gente falou q ia ser feliz.A vida me deu essa irmã. Pedrinho,filho do meu brother por tanto tempo,brigado pelo seu interesse na profissão. Alanis é uma menina linda,Andreia Horta devia ter sido indicada e Sophie Charlotte."#MelhoresdoAno pic.twitter.com/NsXDJkj16r— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2026
"Essa novela se chama #TrêsGraças. A gente tem 2 Graças aqui, 3 Silvas ali, e temos uma grande colega que é a Sophie Charlotte que está fazendo uma coisa que não é normal. PARABENS,SOPHIE"— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2026
O diretor Luiz Henrique Rios expondo o absurdo do #MelhoresdoAnopic.twitter.com/OjuHLoLBRZ
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