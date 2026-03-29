O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo Domingão Com Huck, da Globo - Reprodução de TV

O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo Domingão Com Huck, da GloboReprodução de TV

Publicado 29/03/2026 22:27 | Atualizado 29/03/2026 22:28

Luciano Huck apresentou neste domingo (29), no programa 'Domingão', da Rede Globo, os vencedores do prêmio Melhores do Ano de 2026.



A novela 'Três Graças', de Aguinaldo Silva, que ainda está no ar na Globo, venceu na principal categoria, a de Melhor Novela. Grazi Massafera, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Dira Paes e Jaffar Bambirra levaram a melhor nas categorias de atuação.



Confira a lista de vencedores do prêmio Melhores do Ano 2026.



Jornalismo



César Tralli, do Jornal Nacional



Ator de Série



Jaffar Bambirra, o Téo de Dias Perfeitos (vencedor)



Profissional do Esporte



Fred Bruno (vencedor)

Atriz de Série



Dira Paes, a Conceição de Pablo e Luisão (vencedora)



Série do Ano



Pablo e Luisão (vencedora)



Ator coadjuvante



Alexandre Nero, o Marco Aurélio de Vale Tudo

Atriz coadjuvante



Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo

Humor

Tata Werneck

Ator de novela



Murilo Benício, o Santiago Ferette de Três Graças

Música do Ano



Me Ama ou Me Larga - Simone Mendes

Atriz de novela



Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças (vencedora)



Novela



Três Graças



Revelação do Ano



Alana Cabral, a Joélly de Três Graças





*Com informações da Agência Estado