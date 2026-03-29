O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo Domingão Com Huck, da GloboReprodução de TV

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Luciano Huck apresentou neste domingo (29), no programa 'Domingão', da Rede Globo, os vencedores do prêmio Melhores do Ano de 2026.

A novela 'Três Graças', de Aguinaldo Silva, que ainda está no ar na Globo, venceu na principal categoria, a de Melhor Novela. Grazi Massafera, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Dira Paes e Jaffar Bambirra levaram a melhor nas categorias de atuação.

Confira a lista de vencedores do prêmio Melhores do Ano 2026.

Jornalismo

César Tralli, do Jornal Nacional

Ator de Série

Jaffar Bambirra, o Téo de Dias Perfeitos (vencedor)

Profissional do Esporte

Fred Bruno (vencedor)
Atriz de Série

Dira Paes, a Conceição de Pablo e Luisão (vencedora)

Série do Ano

Pablo e Luisão (vencedora)

Ator coadjuvante

Alexandre Nero, o Marco Aurélio de Vale Tudo 
Atriz coadjuvante

Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo 
Humor
Tata Werneck 
Ator de novela

Murilo Benício, o Santiago Ferette de Três Graças
Música do Ano

Me Ama ou Me Larga - Simone Mendes
Atriz de novela

Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças (vencedora)

Novela

Três Graças 

Revelação do Ano 

Alana Cabral, a Joélly de Três Graças 

*Com informações da Agência Estado