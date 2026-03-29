O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo Domingão Com Huck, da GloboReprodução de TV
A novela 'Três Graças', de Aguinaldo Silva, que ainda está no ar na Globo, venceu na principal categoria, a de Melhor Novela. Grazi Massafera, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Dira Paes e Jaffar Bambirra levaram a melhor nas categorias de atuação.
Confira a lista de vencedores do prêmio Melhores do Ano 2026.
Jornalismo
César Tralli, do Jornal Nacional
Ator de Série
Jaffar Bambirra, o Téo de Dias Perfeitos (vencedor)
Profissional do Esporte
Fred Bruno (vencedor)
Dira Paes, a Conceição de Pablo e Luisão (vencedora)
Série do Ano
Pablo e Luisão (vencedora)
Ator coadjuvante
Alexandre Nero, o Marco Aurélio de Vale Tudo
Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo
Murilo Benício, o Santiago Ferette de Três Graças
Me Ama ou Me Larga - Simone Mendes
Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças (vencedora)
Novela
Três Graças
Revelação do Ano
Alana Cabral, a Joélly de Três Graças
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