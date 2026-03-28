Júnior, Misael e Consuelo são presos pelo roubo das ’Três Graças’ - Beatriz Damy / TV Globo

Júnior, Misael e Consuelo são presos pelo roubo das ’Três Graças’Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 28/03/2026 11:47

Rio - A 'casa vai cair' para Júnior (Guthierry Sotero), Misael (Belo) e Consuelo (Viviane Araújo) em cena prevista para ir ar a partir deste sábado (28), em "Três Graças", da TV Globo. O trio será alvo de uma ação policial e terminará preso devido ao roubo da estátua das "Três Graças".

fotogaleria

Tudo acontece quando Júnior conta a Misael e Consuelo que confessou à Maggye (Mell Muzzillo) que participou do crime da obra de arte. Enquanto é consolado pela dupla, o delegado Jairo (André Mattos) arromba a porta da casa do rapaz, na Chacrinha, com Paulinho (Romulo Estrela), Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e uma equipe policial, e anuncia a prisão dos três.

Na residência, os policiais ainda farão uma busca e apreensão, recolhendo computador e documentos, e Juquinha diz os direitos dos detidos. Já que Júnior, Misael e Consuelo se juntarão à Gerluce (Sophie Charlotte) ser presa e Viviane (Gabriela Loran) na cadeia, o delegado comenta que faltará apenas encontrar Joaquim (Marcos Palmeira) e o dinheiro que estava dentro da estátua. Insinuando saber onde procurar, Paulinho pede permissão para sair.