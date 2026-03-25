Carol Duarte, Jaffar Bambirra, Andrea Beltrão, Fabio Assunção, Cláudia Abreu e Marco Ricca integram elenco de ’Enfim Sós’, da Netflix - Julia Mataruna / Netflix

Carol Duarte, Jaffar Bambirra, Andrea Beltrão, Fabio Assunção, Cláudia Abreu e Marco Ricca integram elenco de ’Enfim Sós’, da NetflixJulia Mataruna / Netflix

Publicado 25/03/2026 09:39

Rio - A Netflix divulgou, na manhã desta quarta-feira, a primeira imagem da nova série de comédia, "Enfim Sós". Além disso, anunciou o elenco, que reúne alguns dos principais nomes da dramaturgia brasileira no núcleo principal: Andrea Beltrão, Fabio Assunção, Cláudia Abreu, Marco Ricca, Carol Duarte e Jaffar Bambirra.

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Na trama, Marta (Andrea Beltrão) e Alberto (Fabio Assunção) decidem se mudar para Paraty, no Rio, em busca de tranquilidade e tempo a dois, mas veem seus planos mudarem quando os filhos adultos (Carol Duarte e Jaffar Bambirra) retornam ao lar, reconfigurando a dinâmica da família.

Com um elenco que combina trajetórias consagradas e novos talentos, "Enfim Sós" aposta na força desse encontro em cena para construir uma comédia sobre convivência, afeto e o inevitável choque entre gerações. A nova produção conta, ainda, com direção de Maurício Farias e texto final de Cláudio Paiva, dupla responsável por alguns dos humorísticos mais marcantes da televisão brasileira. A série, no entanto, ainda não tem data de estreia.



